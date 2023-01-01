Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фантастическая четверка Фантастическая четверка
Киноафиша Фильмы Фантастическая четверка Награды и номинации фильма Фантастическая четверка
The Fantastic Four Фантастическая четверка 2015 / США
4.8 Оцените
31 голос Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Фантастическая четверка

Вся информация о фильме
Золотая малина 2016 Золотая малина 2016
Худший фильм
Победитель
Худшая режиссура
Победитель
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Победитель
Худший ансамбль
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Related video
Почти как у Ланнистеров: третьей женой Диброва оказалась близкая родственница
«Жених на маньяка похож»: свадебные фото Олеси Малибу вызвали гомерический смех у людей
Любой каприз: мужчины с этими именами любят баловать своих половинок
Даже убежала со сцены: с Успенской случился конфуз на концерте (постыдное видео)
Не уступает Курниковой: после поздних родов Шарапова выглядит даже лучше, чем прежде
В этом фильме Леонов снялся с сыном, но мало кто заметил: будете удивлены
Разве от такой уйдешь: вот за какую отличительную особенность Соседов не бросает любимую женщину
Тест: насколько хорошо вы разбираетесь в людях?
Раньше это слово было абсолютно безобидным: теперь из-за него посадят в тюрьму
Невесомость и паника: как Гагарина подставили во время первого полета в космос
Похож как две капли воды: этот парень утверждает, что является внебрачным сыном Губина
Басков каждый год ездит на эти курорты: отличный вариант даже на осень-2023
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше