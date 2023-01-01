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Великая красота Великая красота
Киноафиша Фильмы Великая красота Награды и номинации фильма Великая красота
La grande bellezza Великая красота 2013 / Италия / Франция
7.2 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Смотрите за 1
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Награды и номинации фильма Великая красота

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
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