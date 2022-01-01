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Великая красота
Великая красота, 2013: актеры и роли
La grande bellezza
Великая красота
2013 / Италия / Франция
Трейлер
6.6
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Великая красота, 2013: актеры и роли
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Режиссер
Паоло Соррентино
Paolo Sorrentino
В ролях
Тони Сервилло
Toni Servillo
Карло Вердоне
Carlo Verdone
Сабрина Ферилли
Sabrina Ferilli
Карло Буччироссо
Carlo Buccirosso
Яя Форте
Iaia Forte
Памела Виллорези
Pamela Villoresi
Галатея Ранци
Galatea Ranzi
Джорджо Пазотти
Giorgio Pasotti
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