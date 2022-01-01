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Карло Вердоне
Карло Вердоне
Carlo Verdone
О персоне
Фильмография
Карло Вердоне
Carlo Verdone
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Дата рождения
17 ноября 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Карло Вердоне
Родился 17 ноября 1950 года. Рим, Италия.
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Фильмография Карло Вердоне
Благословенное безумие
комедия
2018, Италия
5.0
Под счастливой звездой
комедия
2014, Италия
5.0
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
6.0
Стоя в раю
комедия, драма
2012, Италия
6.0
Роковая Лара
комедия
2010, Италия
5.0
Учебник любви: Истории
комедия, мелодрама
2007, Италия
5.0
Любовь вечна, пока она сильная
комедия, мелодрама
2004, Италия
6.0
Ночь с Алисой
комедия
1990, Италия
5.0
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