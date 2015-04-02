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Великая красота Великая красота
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La grande bellezza Великая красота 2013 / Италия / Франция
6.6 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Великая красота»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Да неужели Великая красота будет в прокате?

По трейлеру пока всё смутно. Но к Соррентино и к Тони Сервилло у меня любовь с первого раза, с Последствий любви.

Любопытно было бы глянуть на большом экране.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Tarantin 2 апреля 2015, 12:51
На редкость занудный фильм, продолжительностью зачем-то 2,5 часа. Хотя, то небольшое количество достойных внимания кадров и диалогов можно было вместить и в короткометражку. Какие-то слабые потуги на "Сладкую жизнь" и "Джульетту и духи"... Рим конечно хорош, но это уже заслуга не режиссера
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
furboy 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм. Имеющий уши услышит. Показаны разные стороны искусства от подлинного до дерьмового, от настоящей веры до липового карьеризма, о безвозвратных днях молодости и сожалений о них во взрослой жизни. Много важных тем поднято в фильме, очень качественная режиссура, съемки города. По-настоящему талантливые люди создавали фильм. Одним словом, ценителям качественного кино понравится точно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (ЧTa, 29/10/2013 - 01:11:45):Медитация в шикарной, как по визуальному ряду так и по интеллектуальному, компании



Лучше и не скажешь✊



Гамбарделла лукавил, по-моему, оправдываясь поисками великой красоты. Он тусил в основном, развлекался (умеют итальянцы веселиться✊ ). Но Тони Сервилло такой аппетитный актер, что Гамбарделле хочется всё простить, любоваться им и восхищаться. Да и немудрено закомплексовать в окружении тысячелетнего великолепия. Кажется, что всё уже написано и сказано, и превзойти это не реально.



К нам фильм не завезли, ни единой копии. Оставили без великой красоты. Спасибо Тырнету, такие дела.



В эпизоде подъема столетней Марии по Scala Santa, на коленях, ползком...она за всех нас туда карабкалась?..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 25/11/2013 - 08:38:22):каждому из нас придется карабкаться самому



Да я только "за", за свои грехи сам и обдирай коленки. Но она же святая, какие у нее прегрешения... Я решила, что это она от любви к человечеству. К итальянцам особенно✊ .

Некогда им самим, заняты.

Сеньора, чем вы занимаетесь? - Я богатая женщина! - Какое прекрасное занятие!(с)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
А для меня это фильм о стремительно уходящей молодости, неминуемо наступающей старости, смерти и бренности всего живого. Печальный фильм. Но после него очень остро чувствуешь, что надо жить и радоваться жизни пока ты молода и красива.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Шикарное Итальянское блюдо. Не в даваясь в детали, в которых собственно и суть, основа успеха тут конечно главный актер и саунд в такт. Сама же тема, избита и изъезжена, будни БоБо (богемная буржуазия), старый свет, во всех смыслах. И все у нас понимает Тони, и что прожил зря, и что толку нет в этом, и встречным движением по лестнице на коленях, его не сбить и не остановить. Нельзя поменяться. Да и не хочется меняться. Да и зачем меняться, итог будет все равно один. Так может в последний рывок, написать про "Ничто", про свое "Ничто". Привет Прусту! Рефлексия на фоне детоксикации, и даже будущий папа Римский, не имеет ответов. Альтернативы просто нет, ну хоть книгу напишем, что то типа "В поисках утраченного времени", задорно и грустно. 9\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Alessia, 05/12/2013 - 00:11:26):

ах, ну какой прекрасный вывод✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 19/01/2014 - 22:01:34):



Это жизнь. Типа - в Поисках Утраченного Времени - М.Пруст.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (furboy, 28/10/2013 - 05:00:01):

Имеющий уши да услышит. Великолепный фильм, как по смыслу, так и по визуальному ряду. Очень много болезненных тем поднято и зрителю дается возможность самому найти ответы на вопросы, поднятые в фильме. Съемки высшего уровня, просто аристократия кино-индустрии. Но, как говорится "Я против того, чтобы навязывать людям счастье. Каждый имеет право на свое скверное вино, на свою глупость и на свою грязь под ногтями"
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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