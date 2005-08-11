Кровь за кровь, 2005

Четверо сводных братьев, некогда усыновленных и воспитанных одной женщиной, возвращаются в родной город на ее похороны. Насильственная смерть и преступник, так и не пойманный полицией, мотивируют парней начать собственное расследование. Они хотят вычислить убийцу и отомстить за мачеху, которая заботилась о них как родная мама и дала путевку в жизнь. Чем дольше они занимаются поисками, тем ближе становятся друг другу, понимая, что душевное родство связывает не хуже, чем кровные узы.
Четверо приемных сыновей женщины, которая была убита во время ограбления бакалейной лавки, собираются на ее похоронах и решают найти виновного в гибели их матери. Разыскивая убийцу, четверо мстителей начинают понимать, что, действуя столь отсталыми методами, они в итоге навлекут на себя большие неприятности. Чем больше братья занимаются поисками, тем ближе они становятся друг другу, осознавая, что родство душ связывает людей гораздо крепче, чем кровные узы.