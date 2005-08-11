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Кровь за кровь Кровь за кровь
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Four Brothers

Кровь за кровь, 2005

2005 / США
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Четверо сводных братьев, некогда усыновленных и воспитанных одной женщиной, возвращаются в родной город на ее похороны. Насильственная смерть и преступник, так и не пойманный полицией, мотивируют парней начать собственное расследование. Они хотят вычислить убийцу и отомстить за мачеху, которая заботилась о них как родная мама и дала путевку в жизнь. Чем дольше они занимаются поисками, тем ближе становятся друг другу, понимая, что душевное родство связывает не хуже, чем кровные узы.

  • Почти все реплики Бобби были импровизацией Марка Уолберга. Гаррет Хедлунд не смог придумывать свои реплики на ходу, поэтому ему помогали Марк Уолберг и режиссер Джон Синглтон. 
  • Съемка сцены в ванной заняла два дня. Марку Уолбергу пришлось по двенадцать часов в день сидеть на унитазе, а Гаррету Хедлунду – стоять под горячим душем. В конце рабочей смены Марку Уолбергу помогали встать с унитаза. 
  • Дом братьев снимали в грязных пригородах Гамильтона (это англоязычный портовый город в канадской провинции Онтарио).
  • Весь снег в фильме, в том числе и тот, что падает с неба, настоящий. 
  • От роли Бобби отказались Итан Хоук, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Хоуку сценарий понравился, но он был занят в других проектах, а Дэймон и Аффлек сочли сценарий чересчур жестким. 
  • Фильм снят по мотивам вестерна Генри Хэтэуэя «Сыновья Кэти Элдер» 1965 года, с Джоном Уэйном и Дином Мартином в главных ролях.

Четверо приемных сыновей женщины, которая была убита во время ограбления бакалейной лавки, собираются на ее похоронах и решают найти виновного в гибели их матери. Разыскивая убийцу, четверо мстителей начинают понимать, что, действуя столь отсталыми методами, они в итоге навлекут на себя большие неприятности. Чем больше братья занимаются поисками, тем ближе они становятся друг другу, осознавая, что родство душ связывает людей гораздо крепче, чем кровные узы.

7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 сентября 2005
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 11 августа 2005
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик UPI
Бюджет $45 000 000
Режиссер
Джон Синглтон
Джон Синглтон
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Тайрез
Андре Бенджамин
Андре Бенджамин
Гаррет Хедлунд
Гаррет Хедлунд
Терренс Дэшон Хауар
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Кровь за кровь 2 постера
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саундтрек фильма Кровь за кровь
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