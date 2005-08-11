Кровь за кровь, 2005

Четверо сводных братьев, некогда усыновленных и воспитанных одной женщиной, возвращаются в родной город на ее похороны. Насильственная смерть и преступник, так и не пойманный полицией, мотивируют парней начать собственное расследование. Они хотят вычислить убийцу и отомстить за мачеху, которая заботилась о них как родная мама и дала путевку в жизнь. Чем дольше они занимаются поисками, тем ближе становятся друг другу, понимая, что душевное родство связывает не хуже, чем кровные узы.