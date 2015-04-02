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«Потом и кровью», бесспорно, один из самых выдающихся фильмов о крушении Американской мечты, причем не просто о крушении, но о принципиальной ее иллюзорности. И если «Ограбление казино» – первая, сугубо трагедийная часть этого спонтанно образовавшегося диптиха – было снято родившимся в Новой Зеландии австралийцем (Эндрю Домиником), то вторую, сатирическую часть сделали трое калифорнийцев: режиссер Майкл Бэй и сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Что,…