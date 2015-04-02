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Кровью и потом: Анаболики Кровью и потом: Анаболики
Киноафиша Фильмы Кровью и потом: Анаболики Отзывы о фильме «Кровью и потом: Анаболики»
Pain and Gain Кровью и потом: Анаболики 2013 / США
7.2 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Кровью и потом: Анаболики»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

«Потом и кровью», бесспорно, один из самых выдающихся фильмов о крушении Американской мечты, причем не просто о крушении, но о принципиальной ее иллюзорности. И если «Ограбление казино» – первая, сугубо трагедийная часть этого спонтанно образовавшегося диптиха – было снято родившимся в Новой Зеландии австралийцем (Эндрю Домиником), то вторую, сатирическую часть сделали трое калифорнийцев: режиссер Майкл Бэй и сценаристы Кристофер Маркус и Стивен МакФили. Что,…

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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Наконец-таки новый фильм величайшего режиссёра современности - Майкла Бэя "Pain & Gain" вышел в прокат! Марк Уолберг, Дуэйн "Скала" Джонсон, Эд Харрис и многие другие преподнесли ядреную и агрессивную чёрную комедию в лучших традициях картин Бэя и это всего за 25 миллионов бюджета. Красивые девчонки, крутые тачки, яркий и сочный визуал, море напряжения, море юмора, настоящее грандиозное кино!



Плохие парни



Базируясь за газетной заметке, кино рассказывает о группе бодибилдеров, похитивших миллионера с целью прибрать к рукам все его богатства. Картина с первых же минут в бешенном темпе и красочном монтаже рвётся в бой юмором, небольшим абсурдом и эффектной стильной картинкой.



Майкл Бэй, самый взрывной, мейнстримный и экшеновый режиссёр всех времён и народов применяет в картине как свои излюбленные приёмы в духе перелёта камеры по единому кадру из комнаты в комнату, так и новые наработки из "Трансформеров" в духе живой креплёной камеры и сцен-замедлений. "Pain & Gain" - это такой показательный видеоклип всех визуальных примочек и стильных особенностей, Майкл Бэй в его лучшем виде, фирменном творчестве, с заметным ростом по сравнению с первыми работами, а также возможностью снять перестрелки, битые тачки, красивых девиц из стрип-клуба и звёзд первой величины за жалкие копейки в зубодробительной картине! Так снимать умеет только он!



Марк Уолберг, раскаченный так, что даже Дуэйну Джонсону может быть завидно (впрочем, он и вовсе на фоне остальных выглядит зверем и машиной-убийцей, благо типаж куда интереснее получился, чем можно было ждать), отыгрывает практически лучшую роль в карьере. После удачного валяния дурака в "Other guys" и "Ted", он, с одной стороны, продолжает отрываться в образе неадекватного типа, а с другой мощно играет на тему американской мечты глубокую бандитскую драму.



Скала Джонсон здесь выглядит круче, чем когда бы то ни было, что в фильмах, что на ринге. При такой форме хочется пожелать ему как можно больше крутых фильмов в жанре экшена и приключений, да и семейное кино он из раза в раз просто шикарно украшает. У Бэя здесь, слава богу, кино не семейное, а с отрубленными руками, размороженными черепами, полуголыми стриптизёршами и отстреленными пальцами. "Pain & Gain" получился самым мощным, самым R-рейтинговым и крепким фильмом режиссёра.



Здесь юмор столь эффектно сочетается с экранной жутью, не скатываясь в трэш, что казалось таких удачных чёрных комедий уже не делают. Просто блистательные диалоги заставляют и смеяться, и открывать рот от удивления происходящего. Герои, представленные пафосной и глупой бандой, ежеминутно выкидывают что-нибудь эдакое, а фильм мчится с такой агрессивной скоростью, что на его фоне обе части "Плохих парней" покажутся нудными и неторопливыми.



Данные же плохие парни и вправду настоящие злодеи и убийцы, с довольно необычной трактовкой "американской мечты", все удивительно разные, но потрясающе эффектные. Второстепенные герои вроде персонажей наикрутейшего Эда Харриса, супермодели Бар Пали и забавного Кена Джонга добавляют особого колорита. Персонаж Скалы донельзя религиозно фанатичен, от чего получился самым интересным в картине за счёт всей происходящей с ним двойственности и внутренней борьбы злых и добрых сил.



Фильм сатирически проходится по множеству любопытных общественных фактов, начиная от растяп-копов, видящих бензопилу с волосами и кровью в магазине, получая сообщения по рации, но все равно не арестовывающих парочку злодеев, продолжая геями-священниками или подноготной отношений между классами, расами и стереотипами общества, и заканчивая даже такой нелепостью, что набрав в магазине явный набор для расчленения и избавления от трупа (бочки, бензопила, растворитель и все тому подобное) - вам его продадут и слова не скажут, ничего не заподозрив.



Абсурдность происходящего регулярно сочетается с напоминаниями, что это всё реальная история. И такие нелепости и глупости встречаются в жизни, как встречаются и вот такие непрошибаемые дебилы с извращённым пафосом, вступившие на скользкий путь преступности. Чёрная комедия действительно брутальная и жестокая, но при этом ещё и невероятно смешная. Чего стоит только поджаривание пальцев-барбекю на глазах приветливых соседей или же умершая от передозировки снотворного тётка, не успевшая сообщить код сейфа. Сцена за сценой, картина оставляет невероятные запоминающиеся приключения главных героев, жуткие и смешные, бредовые и невероятные, при этом не разрываясь лоскутным одеялом, а очень чётко выдерживаясь в рамках рассказанной криминальной истории.



Экшен здесь по большей части тоже забавен. Иногда по-доброму, как потерянный для похищения клиент, отправившийся к другой машине, иногда по-злому, в духе собачки бегающей с отстреленным пальцем или шутками про отсутствие потенции. Взрыв за весь фильм всего 1, но фирменно жанровый - с крутыми парнями, не смотрящими на огонь, пафосно шагающими на камеру. Музыкальная подборка так и вовсе сносит крышу, Бэй регулярно эксперементирует, то включит какую-нибудь рок музыку, включая шикарный хит от Bon Jovi, то смонтирует видеоряд под R'n'B клип и выдаст на титрах знаменитейший “Gangsta’s Paradise” от Coolio.



Море насилия, море женской обнажёнки, красивые тачки, крутые парни, шикарное музыкальное сопровождение и блистательная зрелищная операторская работа, сочная рекламная картинка с красотками и дорогими "игрушками" - ядренный злой коктейль из драмы, криминальной чёрной комедии и экшена, и все на основе реальных событий, часть реальных участников которых будут показаны в первые несколько минут титров. При небольшом масштабе истории и довольно скромном бюджете (хотя фильм выглядит куда дороже заявленной суммы), его трудно сравнивать с "Армагеддоном", "Перл-Харбором" или "Трансформерами", но "Pain & Gain" определённо новый шедевр великого Майкла Бэя, и более того, один из самых лучших его фильмов, а то и вообще самый-самый!



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Согласен со всеми! Лучшее кино Майкла. Прям передал он дух 90-х, безумный, наркотический дух. Глянцевое безумие, навеянное журналами и кино тех лет, напрочь меняли ориентиры в голове. Особенно в Малибу, я так думаю). Итог, как всегда печален. Тюрьма и смерть или смерть вместо тюрьмы. Трагикомедия получилась, притча если хотите. Просто очень уж забано-идиотские рожи у Уолберга и Джонсона. Джонсону Оскара, потрясающее перевоплощение, может он таким и был даже, когда то)). ну и за Coolio спасибо!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
Разочарованию нет предела.Не выдержал и ушел не досмотрев этот "шедевр" до конца. И был в этом плане не одинок, люди вставали и уходили.Вроде и актеры хорошие, но сам фильм просто ужас, такого бреда я давно не видел✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mihenze, 26/04/2013 - 23:14:07):

"Боже благослови америку" - наркочушь еще та. Это фильм для тех, кому с утра вместо каши, дали транквилизаторов. При чем запивать их надо, тоже умеючи, пивом)). Вобщем это даже не фильм.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 27/04/2013 - 10:57:58):

Не знаю как вы, я ржал весь фильм. Скала жарящий в барбекюшнице клешни, в костюме ганста-рэп, под отходосами, это и есть Американская мечта воочию. Колумбийские евреи, не прокаченные квадры, какос, медицина и газонокосилка, это по сути список, большинства проблем, или мечта среднестатистического Пендоса.)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Вы все, на самом деле, мало что понимаете в искусстве!)❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Лучшее кино у Бэя из тех, что я видела. Чума просто.

У Скалы наконец-то нормальная роль, очень ему подходит. И роль удалась, человекоподобный качок даже по-своему симпатичен, спасибо Бэю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Когда в камментах фильма один пишет: "смеялся весь зал" а другой: "ушел в середине с половиной зала" я делаю вывод,что на этих сеансах было 2 человека в зале =)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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