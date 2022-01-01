Пять фильмов, которые нужно посмотреть, если вам понравился «Довод»

Существуют кинематографические произведения, как правило, в научно-фантастическом жанре, напоминающие это творение Кристофера Нолана. Во всяком случае, со схожими сюжетными моментами. Но снятые, разумеется, задолго до него — возможно, какой-то из них даже помог режиссеру «Довода» создать его работу.

Особое мнение

Здесь тоже присутствуют игры со временем и достижения технологий будущего. В 2054 найден действенный способ предотвращения преступлений, создан особый отдел полиции для их профилактики — Precrime. Все просто: трое закрытых от мира провидцев делятся с полицейскими своими видениями. Командир необычного отдела Джон Эндертон обнаруживает, что одну из них мучает так называемое «эхо», повторяющееся видение. Но оно удалено из базы данных отдела, стерты и предсказания, относящиеся ко многим другим делам. Почему они исчезли?

Всем предсказателям даны имена в честь писателей детективов: Агата (Кристи), Артур (Конан-Дойл), Дэшил (Хэмметт).

Грань будущего

Временная петля и способность его «перезагружать». Недалекое будущее, нападение инопланетных захватчиков на Землю и ее отчаянное сопротивление силами сразу многих государств. Героиня наиболее успешной битвы с пришельцами Рита Вратаски получает прозвище «Ангел Вердена», ее пиарят все СМИ, стремящиеся помочь армии с новобранцами. Штабного офицера Кейджа хотят отправить на опасную высадку в Нормандии, но он отчаянно сопротивляется этой нездоровой идее...

Молодой солдат, называющий героиню Эмили Блант «Цельнометаллической сукой» — ее младший брат в реальной жизни.

Исходный код

Попытки изменить прошлое путем вселения в чужое тело — это возможно? И поможет ли это спасти миллионы людей? Колтер Стивенс внезапно обнаруживает, что находится не в своей оболочке. И эту личность зовут Шон Фэнтресс. И она направляется куда-то в поезде, болтая с новой знакомой Кристиной! А затем состав взрывается, и Колтер пробуждается в капсуле. До его сведения доносят, что теперь он сможет найти взрывчатку, приведшую к теракту, и ее «автора»…

Действие происходит в Чикаго, но большая часть съемок прошла в канадском Монреале.

Миссия невыполнима: Последствия

А здесь интрига связана с плутонием! Террористическая группировка Саймона Лейна «Синдикат» уничтожена, а ее остатки переименовались в «Апостолов» и все никак не уймутся, на радость агенту Итану Ханту и ЦРУ. Эти ученички Христа сумели проникнуть на российский ядерный полигон в районе Колымы и сперли там 3 плутониевые оболочки для взрывчатки. В Берлине их ожидает террорист Ларк, желающий приобрести новые игрушки. Операция по задержанию преступников, попался лишь физик-ядерщик, участвовавший в сборке бомб…

Драку в ванной собирались снимать 4 дня, но она оказалась настолько сложной, что съемки растянулись на месяц.

Дежа вю

Тут открываются каналы в прошлое. Накануне Марди-Гра происходит теракт на нью-орлеанском пароме. Погибло больше 500 человек. Взбудоражены все: полиция, ФБР, АТО. Агент Даг Карлин занимается загадкой взрывчатого вещества, использованного для взрыва. Некая дама звонит ему на работу и просит перезвонить. Он не может ей дозвониться. В деле возникают новые обстоятельства — на побережье обнаружен обожженный женский труп с отрезанными на правой кисти пальцами — но она не из числа погибших при атаке террористов, ее обнаружили раньше. Исследование ее дома порождает новые загадки…