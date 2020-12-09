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Грань будущего 2,

США
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Режиссер
Даг Лайман
Даг Лайман
В ролях
Том Круз
Том Круз
Эмили Блант
Эмили Блант
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8.380281
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Эмили Блант о сиквеле «Грани будущего»: «Сценарий очень многообещающий» Проблема лишь в загруженном графике.
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9 декабря 2020 16:41
Фото: Даг Лайман поделился сложностями работы над сценарием «Граней будущего 2» Режиссер фантастического боевика «Грань будущего» Даг Лайман опубликовал в своем Instagram интригующее фото, на котором приоткрыл завесу тайны над сиквелом ленты. 
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24 января 2020 13:31
Студия Warner объявила о запуске в производство сиквела «Грани будущего» Ожидается, что режиссёр Даг Лайман вернется вместе с исполнителями главных ролей Томом Крузом и Эмили Блант.
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1 марта 2019 21:38
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