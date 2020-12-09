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Грань будущего 2
Live Die Repeat and Repeat
Грань будущего 2,
США
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Жанр:
фантастика
боевик
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Режиссер
Даг Лайман
В ролях
Том Круз
Эмили Блант
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Грань будущего
(2014)
8.380281
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Эмили Блант о сиквеле «Грани будущего»: «Сценарий очень многообещающий»
Проблема лишь в загруженном графике.
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9 декабря 2020 16:41
Фото: Даг Лайман поделился сложностями работы над сценарием «Граней будущего 2»
Режиссер фантастического боевика «Грань будущего» Даг Лайман опубликовал в своем Instagram интригующее фото, на котором приоткрыл завесу тайны над сиквелом ленты.
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24 января 2020 13:31
Студия Warner объявила о запуске в производство сиквела «Грани будущего»
Ожидается, что режиссёр Даг Лайман вернется вместе с исполнителями главных ролей Томом Крузом и Эмили Блант.
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1 марта 2019 21:38
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