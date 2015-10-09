Наша рецензия

«Грань будущего» – это не только «Звездный десант», вляпавшийся в «День сурка» (на разворачивающемся перед нами празднике непрерывной перезагрузки времени про «День сурка» не вспомнить невозможно, вот о нем все и вспоминают). И это не только «Исходный код», введенный в «День независимости». «Грань будущего», по сути дела, циничная, яростная и оптимистическая пародия на «Солярис»: Том Круз…