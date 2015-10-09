«Грань будущего» – это не только «Звездный десант», вляпавшийся в «День сурка» (на разворачивающемся перед нами празднике непрерывной перезагрузки времени про «День сурка» не вспомнить невозможно, вот о нем все и вспоминают). И это не только «Исходный код», введенный в «День независимости». «Грань будущего», по сути дела, циничная, яростная и оптимистическая пародия на «Солярис»: Том Круз…
Мне кажется, вы не смотрели фильм.
Мир ребутится при смерти Альфы - это было сказано.
Это рефлекторный механизм для Омеги.
Рассуждая таким образом - должен был погибнуть Альфа. Как? Совершить самоубийство? Но тут тонкость - мы имеем не человеческую психологию, и рассуждать о том, мог ли Омега принять (и быстро!) такое решение - неизвестно.
Может, он недооценил атаку людей. Может, ему не хватило времени для анализа. Может, он вообще самоубийство не может использовать для части себя, активируя рефлекс этот (у людей тоже многие рефлексы могут быть инициированы только бессознательно, и внешними силами).
Фильм в целом достаточно связный, я только хэппи-энд могу отнести к явной натяжке. Смерть героев была бы более логична.
да Круза убили в первый же день, и на этом всё для него закончилось. А мимики тренируются, оттачивают мастерство, откатывая день в своей матрице, так что в нем просто участвует ментальная проекция виртуального Круза, как и всех остальных людей. Финал - пурга, действительно. Но если подумать, может, хозяева мимиков, просчитав возможность такого варианта развития событий, просто свалили с Земли? Или у них там свой мимишный Нео перезагрузку устроил✊
Дружище, возможно ты был на другом каком-нибудь фильме и ошибся веткой? ✊ иначе такое нельзя объяснить ✊
Фильм 10, нет, это 11/10 - это лучшее, что было за последние пару лет в жанре фантастики, мне после него трансформеров с их детскими сюжетами и греческими фамилиями роботов смотреть не хочется!
По концовке - я вот может что-то упустил, но мне казалось, что просто все перезагрузилось, а омега жива - с чего б ей сдохнуть, если время вернулось? все ведь ради того, чтобы предотвратить свою гибель! То, что по телеку показали мне вообще не понятно стало и казалось речь о предыдущем наступлении. Или, как вариант, омега тоже все поняла и свалила в другую дыру ✊
Ну и как?✊
Вот и отечественный фильм "Зеркало для героя" 1987 года ещё раз пригодился, не только один "День сурка" в 1993 году из него сделали. Когда смотрел "Грань будущего" сначала вспомнил, что это уже где-то было - каждое утро Сергей Колтаков с Иваном Бортником приходили в 1950-х на работу в шахту, потом участвовали в ограблении и пьяном отдыхе на природе. Это повторялось с рассветом изо дня в день и наши герои в конце концов предотвратили и аварию на шахте, просто закрыв её и ограбление инкассатора и смерть милиционера. Потом вспомнил и название этого фильма - "Зеркало для героя" режиссера В.Хотиненко. Просто Хотиненко надо было снимать "Зеркало для героя" в Голливуде, тогда бы и получилась "Грань будущего" с Томом Крузом и Эмили Блант. ✊ Интересно, сколько надо просмотреть старых фильмов, чтобы создать один новый? ✌️ Я насчитал минимум четыре. Но это вопрос философский, а сам фильм захватывает своей интригой и бесчисленное количество повторов не является перебором, а только делает фантастический сюжет более реалистичным ( в смысле достоверным ) и вызывает сопереживание главным героям. 3D в фильме хороший, но без спецэффектов. 9/10.✊
Ответ на сообщение maxwel от 16/06/2014 - 12:26:00
По логике, Омега была сервером, а Альфы - приемниками. Убив Альфу и получив её ДНК, Кейдж сам стал приемником, поэтому Альфа его вычисляла и раз за разом уничтожала. Аналогично с Омегой. Хватанув её ДНК, Кейдж на время (пока ДНК сохраняется в крови) приобрел способности Омеги. Дальше должен наступить чистейший день сурка, с чтением стихов, музицированием и выпиливанием изо льда скульптур.
Ну и по поводу фильма. Как глоток свежего воздуха. Как сказал мой друг сходивший на него по моему совету. "Действительно, отличный фильм. Без всякой голимой придури, которую сейчас всюду пихают " Я улыбнулся и согласился с ним ✊
Ты в отпуске что ли был?✊
Смотришь просто на одном дыхании. Это фильм о мужестве, силе и целеустремленности простого человека, который готов пожертвовать своей жизнью чтобы спасти мир.
[quote]майора раньше 40 лет, как правило не получают[/quote]
Возможно. Я о другом немного...Круз хорошо выглядит, но возраст всё равно виден. А образ Кейджа больше подходит молодому актеру, чем дяденьке в полтинник. Диссонанс у меня, короче, случился. Кейдж пиарщик, в прошлом владелец рекламной фирмы (кому на войне нужна реклама, только армейцам ✊ ). Не секретный агент или спецназовец. Какая у него могла быть физподготовка? пробежки по утрам в лучшем случае. О семье ни слова, плюс паникерство его... Ладно, будем считать, что трусу никогда не поздно стать героем ✊
[quote]Мы одновременно писали[/quote]
ага, с разницей по времени в два часа))
[quote]я че то начал читать, че то никак. Слишком как то пафосно, по самурайски /quote]
именно, что по-самурайски. Потому и нравица. Люблю, когда самурайским духом пахнет).
[quote]А это комикс должен быть?[/quote]
так он и есть.
Тут г-н Долин по телеку, вот тоже говорил, что Превосходство, совсем лажа✊
а Эмили Блант.... ммммм... стала нравиться ещё больше!!!!!!!
идти всем! никого не оставит равнодушным!
Какие еще варианты будут?✊ ❗️ . Возможно, это все была большая метафора. Высадка в Нормандии, инопланетяне - фашисты, США высаживается на берег, а с Востока (кстати Советский район, был отмечен на карте, примерно до середины Украины)Россия и Китай держат оборону.
Идея в том, что все повторяется✊
Типа модем?✊
Никакой мамы-омеги у Сакуразаки нету. Только альфы, "серверы" т.е., они и перезагружают день. Мимики похожи на шипастых лонгольеров. Только в чем мимикрия, не раскрыто. Было бы здорово, если бы они принимали облик земных животных и человека. Не буквально копировали, а лишь общие очертания, так страшнее.
Ну раньше 40 это скорее исключение, чем правило. А по поводу фильм года, то рановато еще так говорить, будет еще Нолан, Гильям, со своими вариантами сайфай✊
Тут кстати не понятно, что стало с Омегой.?! Ведь если время вернулось на сутки назад, то оно вернулось для всех. Ведь убивая альф каждый день, они каждый день возвращались туда же, в том же количестве. Это умение инопланетян, работает так, пока ты не убьешь врага без потерь, а у Круза были потери,будет все возвращаться в начало. (тут вопрос, а как определяется точка начала?!) То есть Омега жива по идеи, и не в курсе что ее убили. Это вообще самое интересное, ведь Эмили, тоже не в курсе, ч.....л ее Кейдж, или нет✊ Варианты игры со временем и последствиями, гораздо интереснее сюжета (как правило любого)✊
и крузу никто не верит, а генерал дает ему девайс для втыкания в ногу, на очередной ветке перезапуска....и эмили не в курсе чпокал ли ее круз, хотя сама четко говорит ему на вопрос, все ли она пробовала для передачи способности, что да тр*****сь и не раз, многозначительно на него глазея, из чего можно сделать вывод что это самое-то было с ним...не с альфой же (а больше там никого и нету в фильме запоминающегося...а ну да еще негр с валенками круза пинает смачно...и хорошо видно,что пинает-то не круза а то на чем он спит/просыпается после перезапуска), а сам он этого и не помнит неудачнег ✊
А я че то начал читать, че то никак. Слишком как то пафосно, по самурайски. А это комикс должен быть? Просто я текст только, как рассказ нашел✌️
А что дивайс? Дивайс мутный какой то, его значения я не понял✌️
Да, а где было достать за пару часов ядерную боеголовку с пусковой установкой??✊ Отнять у русских?✊
"Грань будущего" как раз из таких. Отличный неглупый фантастический боевик, коих единицы в наше время! Все в кино!
10\10
Я всегда смотрю все в 2Д или ИМАХА 2Д, а 3Д на мой взгляд, лишь пытается заретушировать косяки режиссуры. Там однозначно в 3Д, нечего смотреть. Единственный последний фильм, который имел смысл в 3Д, это Гравитация.
Очень приятно, ✊ буду теперь писать еще больше✊
Еще один!✊ Да где ему взять то было ее??? Они че в Ашанах лежат что ли? Ему же никто не верит. Вот ты сейчас к Путину подойди, и скажи что ты из будущего, и знаешь что нам всем крышка, единственный выход, херакнуть ядерной боеголовкой по США срочно, я думаю дальше все понятно что будет..)
сразу перечислю весь негатив, тк все остальное позитивно:
1) дичайший мискаст создателей...Терминатора 3!!!! где были ваши глаза, головы и другие части тела?!!!! вот же идеальный терминатор-баба (T-какой-то номер), вот кого надо было раздевать в сцене появления, а не ту бессловесную куклу, которую туда запихали, я даже не помню ее имени!!!! (в общем, респект эмили блант за продолжение дела сары О'Коннор...женщины с яйцами доминируют...и красочно изгибаются от пола) про секс всю дорогу болтают, но не показывают...ну ладно круз-старикан, но тетенька-то тетенька...неужели не могли ей докинуть гонорара до постельной сцены ✊ пофиг, что была беременна и тд и тп-все на алтарь искусства!
2)тут напишем белым, вдруг кто еще не смотрел...
исходя из логики фильма омегу можно было грохнуть, только не пропалившись, и чтобы в круза втекла из нее какая-то хрень, перезапустив его, из чего делаем вывод что он все-таки сдох...так вот! что мешало насадить круза на ядерную боеголовку как только вычислили местоположение омеги, И ВСЕ!!!! да ессно показать все это крупным планом и героическое выражение лица круза, и эмили, рыдающe. в обнимку с боеголовкой (можно даже не в бикини), и бюджет бы сэкономили нереально (как раз на постельную сцену бы хватило ✊ , круз бы еще сам доплатил чтобы в таком возрасте такую тетеньку потискать без одежды)
3) кол-во косяков в фильме можно сравнивать наверно только с прометеем
а так годно, на уровне трансформеров+полбалла за sci-fi...хотя тогда уж и терминатор с трансформерами тоже sci-fi можно с таким же успехом назвать...науки тут кот наплакал: пяток экзоскелетов, путешествия во времени и одна развлекаловка
ps 8/10 (лучше обливиона, во многом из-за вменяемого женского персонажа, и это главное достижение фильма)
все опять на пляж, привет.✊ Ведь время бесконечно. Я бы слетал в Австралию, умереть всегда успеешь..
Тут ошибочка, там все время говорится что он майор, а майора раньше 40 лет, как правило не получают.
Мы одновременно писали✊
1) + Сайфай сюжет - избитый да, День Сурка да, но и Сурок был не первым, это благодатная почва для сценаристов, да и здорово, количество вариантов ситуаций - триллион.✊ .
2) + Камера - все как надо, без артхауса, и псевдодокументалки, все по делу, приятно смотреть в 2Д, все отлично видно.
3) + Актеры. Круз понятно, это уже "мем" - хороший парень. Эмили Блант, это ее лучший фильм, хотя из того где она снималась, особо смотреть то и нечего было. Здесь она великолепна! ✊
4) + Юмор, его здесь ЕСТЬ!✊
5) + Всем стало понятно наконец, что без Русских на восточном фронте, инопланетян не победить! Ну наконец то!✊
Ну и собственно минусы:
1) - Избитый сюжет, избитые монстры, избитые приемы.✊ Монстры, так вообще копия охотников из Матрицы
2) - Общее ощущение. Не хватает философской составляющей, длинный планов, грустной музыки.
Из последних фильмов, этот реально лучший. Круз - если скидывался на это кино, то респект вдвойне ✊
почему в конце нужно было переться самим когда можно было просто шарахнуть парой ядерных ракет по главной цели?
Наверное ракеты на базе не валялись, где попало. А героям не поверил бы никто и ракет бы не дали, да и слушать бы не стали. "Психушка, вскрытие..."
Вполне в тренде. Т.к. для поржать теперь нужно ходить на ужастики и боевики.
Это я к тому, что фильм юморной, и зал веселился, хихикали много и с удовольствием.
Насчет Круза у меня есть претензии, ибо староват, а изображает чуть ли не пацана. Я бы с удовольствием посмотрела на кого помоложе в этой роли.
Эмили Блант очень понравилась, наверное, лучшая её роль.
Обычно основную ударную силу оставляют под конец, а тут наоборот, фильм как-то выдыхается и выезжает к финалу на сплошных клише.
Мимики мультяшные слишком, не воспринимаются реальными. То их очередь не останавливает, а то топором можно и запросто...
8/10
Ну последний про самураев ,конечно не фонтан, а так да, но это скорее не вкус а образ, которые они себе создают..
Крузу, вообще, если выкинуть Миссия невыполнима, везет на фильмы, особенно на Сайфай, если бы не он, мы бы от Сайфая видели, только Марвел треклятый. Тут Тому отдельное спс✊
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