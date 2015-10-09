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Edge of Tomorrow Грань будущего 2014 / США
8.4 Оцените
151 голос Рейтинг IMDb: 7.9
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Отзывы о фильме «Грань будущего»

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«Грань будущего» – это не только «Звездный десант», вляпавшийся в «День сурка» (на разворачивающемся перед нами празднике непрерывной перезагрузки времени про «День сурка» не вспомнить невозможно, вот о нем все и вспоминают). И это не только «Исходный код», введенный в «День независимости». «Грань будущего», по сути дела, циничная, яростная и оптимистическая пародия на «Солярис»: Том Круз…

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Nominus_Umbra 9 октября 2015, 16:49
Цитата (souvlaki, 29/09/2014 - 16:47:41):[quote]Почему оно не предотвратило свою смерть, с её сверхспособностями влиять на время, и не ребутнуло к примеру Круза[/quote]



Мне кажется, вы не смотрели фильм.

Мир ребутится при смерти Альфы - это было сказано.

Это рефлекторный механизм для Омеги.

Рассуждая таким образом - должен был погибнуть Альфа. Как? Совершить самоубийство? Но тут тонкость - мы имеем не человеческую психологию, и рассуждать о том, мог ли Омега принять (и быстро!) такое решение - неизвестно.

Может, он недооценил атаку людей. Может, ему не хватило времени для анализа. Может, он вообще самоубийство не может использовать для части себя, активируя рефлекс этот (у людей тоже многие рефлексы могут быть инициированы только бессознательно, и внешними силами).



Фильм в целом достаточно связный, я только хэппи-энд могу отнести к явной натяжке. Смерть героев была бы более логична.
9 октября 2015, 16:49 Ответить
dmihel 16 февраля 2016, 15:19
Вот у меня вопрос После каждой смерти Круза переносит на день назад Переносит только опыт и знание о будущем или вместе с потрохами? Если только опыт, почему в нем сохраняется кровь альфы и почему ему чтобы сохранять способность к переносу не приходится каждый раз убивать этого альфу по новой. Если со всеми потрохами, почему он попадает в прошлое целый и невредимый, а не с отстреленной головой, например. Почему вообще эта способность переходит как эстафетная палочка, сегодня только у одного, завтра только у другого? Ну и с концовкой какая-то пурга. Я вообще ничего не понял. Кто эту омегу уничтожил за 2 дня до начала временной петли? И вообще уже утомляет этот сценарный ход, когда для уничтожения пришельцев (драконов, живых мертвецов, да кого угодно) нужно уничтожить одного главного и все остальные тут же окочурятся. Посмотрев фильм решил прочитать книжный первоисточник Там, как и можно было ожидать, все намного логичней и проще, и нету никакой омеги и не надо никакого ДНК альфы и вообще понятно почему заклинило время, хотя главный герой тоже не убивал каждый раз этого несчастного альфу В общем, фильм-то хороший, но опять непонятно зачем понадобилось все наизнанку выворачивать
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
fanbunga 16 февраля 2016, 15:19
Ответ на сообщение dmihel от 11/07/2014 - 10:12:18


да Круза убили в первый же день, и на этом всё для него закончилось. А мимики тренируются, оттачивают мастерство, откатывая день в своей матрице, так что в нем просто участвует ментальная проекция виртуального Круза, как и всех остальных людей. Финал - пурга, действительно. Но если подумать, может, хозяева мимиков, просчитав возможность такого варианта развития событий, просто свалили с Земли? Или у них там свой мимишный Нео перезагрузку устроил✊
16 февраля 2016, 15:19 Ответить
https://intrade.bar/68731 19 февраля 2016, 00:10
Цитата (Super-krot, 26/06/2014 - 10:59:57):

Дружище, возможно ты был на другом каком-нибудь фильме и ошибся веткой? ✊ иначе такое нельзя объяснить ✊

Фильм 10, нет, это 11/10 - это лучшее, что было за последние пару лет в жанре фантастики, мне после него трансформеров с их детскими сюжетами и греческими фамилиями роботов смотреть не хочется!



По концовке - я вот может что-то упустил, но мне казалось, что просто все перезагрузилось, а омега жива - с чего б ей сдохнуть, если время вернулось? все ведь ради того, чтобы предотвратить свою гибель! То, что по телеку показали мне вообще не понятно стало и казалось речь о предыдущем наступлении. Или, как вариант, омега тоже все поняла и свалила в другую дыру ✊
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
Toporock 19 февраля 2016, 00:10
Оценка
Цитата (yamamoto, 29/06/2014 - 02:49:57):

Ну и как?✊
19 февраля 2016, 00:10 Ответить
Swi4e1 20 февраля 2016, 15:07
Супер фильм. Очень понравился. 10/10
20 февраля 2016, 15:07 Ответить
Berlin197150 20 февраля 2016, 15:07
10/10 Игра актеров на высоте
20 февраля 2016, 15:07 Ответить
Роман123 20 февраля 2016, 15:07
Господа и дамы, а можно ли на него с ребенком 8 лет? стрельба взрывы нормально, главное чтобы всяких оторванных конечностей и секса не было...
20 февраля 2016, 15:07 Ответить
Очевидец 20 февраля 2016, 23:04
Хороший фильм, продуманный до нюансов, концы с концами сходятся и кажется, что это оригинальная история, приуроченная к высадке союзников в Нормандии. Но как говорится "всё новое - это хорошо забытое старое". ✊

Вот и отечественный фильм "Зеркало для героя" 1987 года ещё раз пригодился, не только один "День сурка" в 1993 году из него сделали. Когда смотрел "Грань будущего" сначала вспомнил, что это уже где-то было - каждое утро Сергей Колтаков с Иваном Бортником приходили в 1950-х на работу в шахту, потом участвовали в ограблении и пьяном отдыхе на природе. Это повторялось с рассветом изо дня в день и наши герои в конце концов предотвратили и аварию на шахте, просто закрыв её и ограбление инкассатора и смерть милиционера. Потом вспомнил и название этого фильма - "Зеркало для героя" режиссера В.Хотиненко. Просто Хотиненко надо было снимать "Зеркало для героя" в Голливуде, тогда бы и получилась "Грань будущего" с Томом Крузом и Эмили Блант. ✊ Интересно, сколько надо просмотреть старых фильмов, чтобы создать один новый? ✌️ Я насчитал минимум четыре. Но это вопрос философский, а сам фильм захватывает своей интригой и бесчисленное количество повторов не является перебором, а только делает фантастический сюжет более реалистичным ( в смысле достоверным ) и вызывает сопереживание главным героям. 3D в фильме хороший, но без спецэффектов. 9/10.✊
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
fanbunga 20 февраля 2016, 23:04
И чего вам тридэ не нравится...вполне приличное оно. Фиг с ним с Крузом, но Глисон в тридэ - это красиво. А сцена высадки с борта какая!..ой, это в Годзилле высадка была классная... Зато тут бои в тридэ! Рукоголовоногих алиенов, жаль, не дали толком рассмотреть. Зато экзоскелеты, говорят, настоящие, тяжеленные. В манге была композитная броня, и бойцы слегка походили на робокопов. Представьте себе армию робокопов против руконогих прищельцев...



Ответ на сообщение maxwel от 16/06/2014 - 12:26:00


По логике, Омега была сервером, а Альфы - приемниками. Убив Альфу и получив её ДНК, Кейдж сам стал приемником, поэтому Альфа его вычисляла и раз за разом уничтожала. Аналогично с Омегой. Хватанув её ДНК, Кейдж на время (пока ДНК сохраняется в крови) приобрел способности Омеги. Дальше должен наступить чистейший день сурка, с чтением стихов, музицированием и выпиливанием изо льда скульптур.
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
maxwel 20 февраля 2016, 23:04
Похоже способность со временем пропадает и достаточно быстро так что вряд ли. Если конечно способность от омеги не намного круче чем полученная от альфы ). И в другое время чем в предыдущие разы он поэтому тоже попадает,так что вопросы могут быть когда она пропадет и как ) Вообще кстати, в отличие от привычной фантастики, время тут одномерное а не многомерное как например в "назад в будушее" и др, так что паралельные миры при этом не создаются. Так с одной стороны проще, а с другой непривычные вопросы могут появляться. )

Ну и по поводу фильма. Как глоток свежего воздуха. Как сказал мой друг сходивший на него по моему совету. "Действительно, отличный фильм. Без всякой голимой придури, которую сейчас всюду пихают " Я улыбнулся и согласился с ним ✊
20 февраля 2016, 23:04 Ответить
Toporock 21 февраля 2016, 05:17
Оценка
Цитата (peacefrog, 11/06/2014 - 20:28:54):

Ты в отпуске что ли был?✊
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
Malory 21 февраля 2016, 05:17
Терпеть не могу фантастику и мордобой, но фильм реально хороший. Весь зал смеялся до упаду раз за разом. А вот с концовкой налажали. Не мог он выйти из парадокса таким образом и в такое время. Либо надо было доснимать еще кусок, как именно он так всё сделал.
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
Alessia 21 февраля 2016, 05:17
Фильм прекрасный! И Том Круз великолепен в этой роли. А Эмили Блант просто выше всех похвал.

Смотришь просто на одном дыхании. Это фильм о мужестве, силе и целеустремленности простого человека, который готов пожертвовать своей жизнью чтобы спасти мир.
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
fanbunga 21 февраля 2016, 05:17
Ответ на сообщение Toporock от 05/06/2014 - 22:16:21


[quote]майора раньше 40 лет, как правило не получают[/quote]

Возможно. Я о другом немного...Круз хорошо выглядит, но возраст всё равно виден. А образ Кейджа больше подходит молодому актеру, чем дяденьке в полтинник. Диссонанс у меня, короче, случился. Кейдж пиарщик, в прошлом владелец рекламной фирмы (кому на войне нужна реклама, только армейцам ✊ ). Не секретный агент или спецназовец. Какая у него могла быть физподготовка? пробежки по утрам в лучшем случае. О семье ни слова, плюс паникерство его... Ладно, будем считать, что трусу никогда не поздно стать героем ✊



[quote]Мы одновременно писали[/quote]

ага, с разницей по времени в два часа))



[quote]я че то начал читать, че то никак. Слишком как то пафосно, по самурайски /quote]

именно, что по-самурайски. Потому и нравица. Люблю, когда самурайским духом пахнет).

[quote]А это комикс должен быть?[/quote]

так он и есть.
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
Toporock 21 февраля 2016, 05:17
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 12/06/2014 - 12:26:26):

Тут г-н Долин по телеку, вот тоже говорил, что Превосходство, совсем лажа✊
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
Криштиану 21 февраля 2016, 05:17
Оценка
только что из кинотеатра..... ФИЛЬМ СУУУУУПЕР!!!!!!!!!!!! 10/10

а Эмили Блант.... ммммм... стала нравиться ещё больше!!!!!!!

идти всем! никого не оставит равнодушным!
21 февраля 2016, 05:17 Ответить
Toporock 23 февраля 2016, 22:56
Оценка
Цитата (George LookAss, 11/06/2014 - 16:52:20):

Какие еще варианты будут?✊ ❗️ . Возможно, это все была большая метафора. Высадка в Нормандии, инопланетяне - фашисты, США высаживается на берег, а с Востока (кстати Советский район, был отмечен на карте, примерно до середины Украины)Россия и Китай держат оборону.

Идея в том, что все повторяется✊
23 февраля 2016, 22:56 Ответить
Toporock 23 февраля 2016, 22:56
Оценка
Цитата (test, 09/06/2014 - 23:57:51):



Типа модем?✊
23 февраля 2016, 22:56 Ответить
fanbunga 26 февраля 2016, 10:23
Полистала Сакуразаки, как-то цельно у него и трагично, по-японски. В конце аж комок в горле стоял. В принципе, готовый сценарий, бери да снимай. Жалко историю, хорошая. В последней главе Кейджи и Рита вдвоем разносят базу в щепки.

Никакой мамы-омеги у Сакуразаки нету. Только альфы, "серверы" т.е., они и перезагружают день. Мимики похожи на шипастых лонгольеров. Только в чем мимикрия, не раскрыто. Было бы здорово, если бы они принимали облик земных животных и человека. Не буквально копировали, а лишь общие очертания, так страшнее.
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Toporock 26 февраля 2016, 10:23
Оценка
Цитата (Newman, 08/06/2014 - 18:05:45):

Ну раньше 40 это скорее исключение, чем правило. А по поводу фильм года, то рановато еще так говорить, будет еще Нолан, Гильям, со своими вариантами сайфай✊
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Toporock 26 февраля 2016, 10:23
Оценка
Цитата (George LookAss, 09/06/2014 - 17:23:38):

Тут кстати не понятно, что стало с Омегой.?! Ведь если время вернулось на сутки назад, то оно вернулось для всех. Ведь убивая альф каждый день, они каждый день возвращались туда же, в том же количестве. Это умение инопланетян, работает так, пока ты не убьешь врага без потерь, а у Круза были потери,будет все возвращаться в начало. (тут вопрос, а как определяется точка начала?!) То есть Омега жива по идеи, и не в курсе что ее убили. Это вообще самое интересное, ведь Эмили, тоже не в курсе, ч.....л ее Кейдж, или нет✊ Варианты игры со временем и последствиями, гораздо интереснее сюжета (как правило любого)✊
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Foggy 26 февраля 2016, 10:23
2 Toporock ты походу точно не тем местом фильм смотрел:

и крузу никто не верит, а генерал дает ему девайс для втыкания в ногу, на очередной ветке перезапуска....и эмили не в курсе чпокал ли ее круз, хотя сама четко говорит ему на вопрос, все ли она пробовала для передачи способности, что да тр*****сь и не раз, многозначительно на него глазея, из чего можно сделать вывод что это самое-то было с ним...не с альфой же (а больше там никого и нету в фильме запоминающегося...а ну да еще негр с валенками круза пинает смачно...и хорошо видно,что пинает-то не круза а то на чем он спит/просыпается после перезапуска), а сам он этого и не помнит неудачнег ✊
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Toporock 26 февраля 2016, 10:23
Оценка
Цитата (fanbunga, 09/06/2014 - 23:04:40):

А я че то начал читать, че то никак. Слишком как то пафосно, по самурайски. А это комикс должен быть? Просто я текст только, как рассказ нашел✌️
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Toporock 26 февраля 2016, 10:23
Оценка
Цитата (Foggy, 09/06/2014 - 21:36:45):

А что дивайс? Дивайс мутный какой то, его значения я не понял✌️
26 февраля 2016, 10:23 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (Stranger, 30/05/2014 - 20:00:08):сть конечно моменты которые трудно если не понять то принять - например почему в конце нужно было переться самим когда можно было просто шарахнуть парой ядерных ракет по главной цели?



Да, а где было достать за пару часов ядерную боеголовку с пусковой установкой??✊ Отнять у русских?✊
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Энки 4 марта 2016, 23:10
8.2/10
4 марта 2016, 23:10 Ответить
khaos11 4 марта 2016, 23:10
Жаль, не мог посмотреть в IMAXе это великолепие. Но стоящая вещь и на экране "Горизонта" будет отлично смотреться. )

"Грань будущего" как раз из таких. Отличный неглупый фантастический боевик, коих единицы в наше время! Все в кино!



10\10
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 07/06/2014 - 06:51:08):

Я всегда смотрю все в 2Д или ИМАХА 2Д, а 3Д на мой взгляд, лишь пытается заретушировать косяки режиссуры. Там однозначно в 3Д, нечего смотреть. Единственный последний фильм, который имел смысл в 3Д, это Гравитация.
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (Qbik, 06/06/2014 - 10:01:08):с удовольствием бы читал такого рода комментарии людей.

Очень приятно, ✊ буду теперь писать еще больше✊
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (Foggy, 06/06/2014 - 19:12:36): насадить круза на ядерную боеголовку

Еще один!✊ Да где ему взять то было ее??? Они че в Ашанах лежат что ли? Ему же никто не верит. Вот ты сейчас к Путину подойди, и скажи что ты из будущего, и знаешь что нам всем крышка, единственный выход, херакнуть ядерной боеголовкой по США срочно, я думаю дальше все понятно что будет..)
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Foggy 4 марта 2016, 23:10
из того шлака, который вываливали хз сколько времени, это более-менее годно...этакая солянка из война миров, миссия невыполнима и обливион...

сразу перечислю весь негатив, тк все остальное позитивно:

1) дичайший мискаст создателей...Терминатора 3!!!! где были ваши глаза, головы и другие части тела?!!!! вот же идеальный терминатор-баба (T-какой-то номер), вот кого надо было раздевать в сцене появления, а не ту бессловесную куклу, которую туда запихали, я даже не помню ее имени!!!! (в общем, респект эмили блант за продолжение дела сары О'Коннор...женщины с яйцами доминируют...и красочно изгибаются от пола) про секс всю дорогу болтают, но не показывают...ну ладно круз-старикан, но тетенька-то тетенька...неужели не могли ей докинуть гонорара до постельной сцены ✊ пофиг, что была беременна и тд и тп-все на алтарь искусства!

2)тут напишем белым, вдруг кто еще не смотрел...

исходя из логики фильма омегу можно было грохнуть, только не пропалившись, и чтобы в круза втекла из нее какая-то хрень, перезапустив его, из чего делаем вывод что он все-таки сдох...так вот! что мешало насадить круза на ядерную боеголовку как только вычислили местоположение омеги, И ВСЕ!!!! да ессно показать все это крупным планом и героическое выражение лица круза, и эмили, рыдающe. в обнимку с боеголовкой (можно даже не в бикини), и бюджет бы сэкономили нереально (как раз на постельную сцену бы хватило ✊ , круз бы еще сам доплатил чтобы в таком возрасте такую тетеньку потискать без одежды)

3) кол-во косяков в фильме можно сравнивать наверно только с прометеем

а так годно, на уровне трансформеров+полбалла за sci-fi...хотя тогда уж и терминатор с трансформерами тоже sci-fi можно с таким же успехом назвать...науки тут кот наплакал: пяток экзоскелетов, путешествия во времени и одна развлекаловка

ps 8/10 (лучше обливиона, во многом из-за вменяемого женского персонажа, и это главное достижение фильма)
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Qbik 4 марта 2016, 23:10
Красиво показал что ожидать от просмотра в виде плюсов и минусов фильма., и интересно сказал: Если нравиться, то уже 5, молодец, Я тебя хвалю при всём честнОм народе =) с удовольствием бы читал такого рода комментарии людей.
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Qbik 4 марта 2016, 23:10
Как раз еду на фильм в Галерею на IMAX 3D, спасибо за комменты, фильм чувствую народу понравился, стоит отдать за него 500 р., чтобы вкусить полномасштабные впечатления.. Чтобы после не писали, читающие, идите смело на этот фильм, вас это впечатлит =)
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Оля 4 марта 2016, 23:10
Очень понравилась главная героиня!! 10/10
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Оля 4 марта 2016, 23:10
Лучший фильм за последние несколько лет✊ всем рекомендую✊ 10/10 с мужем единогласны!
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Я тут подумал, а какая бы шикарная история получилась, если бы он отчаялся и отвалил в Америку, до жить\ до бухать последнии деньки. И когда бы его там нашли Мимики, он бы уже был наркот\алкаш, может еще кто то, хотел совершить самоубийство и вот, они пришли и ............................

все опять на пляж, привет.✊ Ведь время бесконечно. Я бы слетал в Австралию, умереть всегда успеешь..
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (fanbunga, 05/06/2014 - 22:04:41):Насчет Круза у меня есть претензии, ибо староват, а изображает чуть ли не пацана. Я бы с удовольствием посмотрела на кого помоложе в этой роли.



Тут ошибочка, там все время говорится что он майор, а майора раньше 40 лет, как правило не получают.
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Цитата (fanbunga, 05/06/2014 - 22:04:41):

Мы одновременно писали✊
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 4 марта 2016, 23:10
Оценка
Yes!!! Да ребятки, это хороший, добрый Сайфай!!✊ Практически в своем первозданном великолепии, классический, от того и не много теряет, о ладно, полностью зачет. Я вот думаю, не писать о фильме все то, что уже написано и все одно и тоже, я лишь расскажу про плюсы и минусы. Итак, оценка 8\10 складывалась так, если фильм понравился, то это после 5, теперь считаем плюсы:



1) + Сайфай сюжет - избитый да, День Сурка да, но и Сурок был не первым, это благодатная почва для сценаристов, да и здорово, количество вариантов ситуаций - триллион.✊ .

2) + Камера - все как надо, без артхауса, и псевдодокументалки, все по делу, приятно смотреть в 2Д, все отлично видно.

3) + Актеры. Круз понятно, это уже "мем" - хороший парень. Эмили Блант, это ее лучший фильм, хотя из того где она снималась, особо смотреть то и нечего было. Здесь она великолепна! ✊

4) + Юмор, его здесь ЕСТЬ!✊

5) + Всем стало понятно наконец, что без Русских на восточном фронте, инопланетян не победить! Ну наконец то!✊



Ну и собственно минусы:



1) - Избитый сюжет, избитые монстры, избитые приемы.✊ Монстры, так вообще копия охотников из Матрицы

2) - Общее ощущение. Не хватает философской составляющей, длинный планов, грустной музыки.



Из последних фильмов, этот реально лучший. Круз - если скидывался на это кино, то респект вдвойне ✊
4 марта 2016, 23:10 Ответить
fanbunga 4 марта 2016, 23:10
Ответ на сообщение Stranger от 30/05/2014 - 20:00:08


почему в конце нужно было переться самим когда можно было просто шарахнуть парой ядерных ракет по главной цели?

Наверное ракеты на базе не валялись, где попало. А героям не поверил бы никто и ракет бы не дали, да и слушать бы не стали. "Психушка, вскрытие..."

Вполне в тренде. Т.к. для поржать теперь нужно ходить на ужастики и боевики.

Это я к тому, что фильм юморной, и зал веселился, хихикали много и с удовольствием.

Насчет Круза у меня есть претензии, ибо староват, а изображает чуть ли не пацана. Я бы с удовольствием посмотрела на кого помоложе в этой роли.

Эмили Блант очень понравилась, наверное, лучшая её роль.

Обычно основную ударную силу оставляют под конец, а тут наоборот, фильм как-то выдыхается и выезжает к финалу на сплошных клише.

Мимики мультяшные слишком, не воспринимаются реальными. То их очередь не останавливает, а то топором можно и запросто...

8/10
4 марта 2016, 23:10 Ответить
Toporock 7 марта 2016, 02:50
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 03/06/2014 - 19:03:45):

Ну последний про самураев ,конечно не фонтан, а так да, но это скорее не вкус а образ, которые они себе создают..
7 марта 2016, 02:50 Ответить
Toporock 7 марта 2016, 02:50
Оценка
Цитата (Сибирский Шрек, 03/06/2014 - 11:50:05):

Крузу, вообще, если выкинуть Миссия невыполнима, везет на фильмы, особенно на Сайфай, если бы не он, мы бы от Сайфая видели, только Марвел треклятый. Тут Тому отдельное спс✊
7 марта 2016, 02:50 Ответить
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