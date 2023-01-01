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Прекрасные создания Прекрасные создания
Киноафиша Фильмы Прекрасные создания Прекрасные создания, 2013: актеры и роли
Beautiful Creatures Прекрасные создания 2013 / США
7.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Прекрасные создания, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард ЛаГравенезе Richard LaGravenese
В ролях
Олден Эйренрайк Олден Эйренрайк Alden Ehrenreich Элис Энглерт Элис Энглерт Alice Englert Джереми Айронс Джереми Айронс Jeremy Irons Виола Дэвис Виола Дэвис Viola Davis Эмми Россам Эмми Россам Emmy Rossum Томас Манн Томас Манн Thomas Mann Эмма Томпсон Эмма Томпсон Emma Thompson Айлин Эткинс Айлин Эткинс Eileen Atkins Зои Дойч Зои Дойч Zoey Deutch
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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2022, Франция, приключения, комедия
Время расплаты
Время расплаты
2023, США, триллер
Назад к динозаврам
Назад к динозаврам
2022, Канада / США, фантастика, семейный
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