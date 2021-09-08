Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кейт Уолш
Кейт Уолш
Kate Walsh
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Кейт Уолш
Kate Walsh
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
13 октября 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кейт Уолш
Родилась 13 октября 1967 года. Сан-Хосе, Калифорния, США.
Развернуть
Фильмография Кейт Уолш
Честный вор
боевик, триллер, драма, криминал
2020, США
7.0
Уотергейт. Крушение Белого дома
триллер, исторический, биография
2017, США
6.0
Любой день
мелодрама, триллер, драма
2015, США
5.0
Прежде чем я уйду
драма, комедия
2014, США
6.0
Очень страшное кино 5
триллер, комедия, ужасы
2013, США
6.0
Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама
2012, США
7.0
Легион
ужасы, триллер, боевик
2010, США
5.0
1408
триллер, ужасы
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Появился первый проморолик восемнадцатого сезона «Анатомии страсти»
В нем анонсируется некое «чертовское возвращение».
Написать
8 сентября 2021 16:54
Лиам Нисон против ФБР в трейлере боевика «Честный вор»
Премьера гангстерского триллера намечена на 9 октября.
Написать
31 июля 2020 11:26
Предотвратить апокалипсис в 1960-х: первые кадры второго сезона «Академии "Амбрелла"»
Сериал вернется на Netflix 31 июля.
Написать
16 июня 2020 16:44
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом