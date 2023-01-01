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Я видел дьявола
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Akmareul boatda / I Saw the Devil
Я видел дьявола
2010 / Южная Корея
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7.9
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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