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Я видел дьявола
Отзывы о фильме «Я видел дьявола»
Akmareul boatda / I Saw the Devil
Я видел дьявола
2010 / Корея
Трейлер
7.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Хм, его в кинотеатре будут показывать? Как по мне, так в нем уж слишком много насилия для показа на большом экране.
2 апреля 2015, 12:51
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Наверное, полгода прошло, как посмотрела фильм. Впечатления были яркие, и фильм не выходит из памяти. Длинноват, правда, но смотреть стоит, не важно, на большом или каком другом экране.
Актер, по-моему, тот же, что в Олдбое играл главную роль. Он гений. Образ абсолютного злодея не забываемый.
Мораль грустная. Победить дьявола невозможно, т.к. у него нет привязанностей, поэтому нет и слабостей, значит, нет и страха. Если только стать умнее, перехитрить и унизить. Т.е. самому стать еще большим дьяволом, что, собссно, герой-полицейский и демонстрирует в финале.
В общем, вопросики фильм ставит серьезные.
По мне, такая борьба с дьяволом на порядок интереснее, чем, к примеру, в Ведьмином сезоне, которому тоже 8 из 10 давали.
2 апреля 2015, 12:51
0
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GoodFella
2 апреля 2015, 12:51
Ну что фильм отличный я согласен, это был 1ый корейский фильм просмотренный мной, после него посмотрел еще несколько. Умеют снимать кино, ничего не скажешь.
2 апреля 2015, 12:51
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BezgolovayaMarina
2 апреля 2015, 12:51
а в каком-нибудь к/т его еще можно посмотреть?
если можно еще и ссылочку
2 апреля 2015, 12:51
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Актер, по-моему, тот же, что в Олдбое играл главную роль. Он гений. Образ абсолютного злодея не забываемый.
Мораль грустная. Победить дьявола невозможно, т.к. у него нет привязанностей, поэтому нет и слабостей, значит, нет и страха. Если только стать умнее, перехитрить и унизить. Т.е. самому стать еще большим дьяволом, что, собссно, герой-полицейский и демонстрирует в финале.
В общем, вопросики фильм ставит серьезные.
По мне, такая борьба с дьяволом на порядок интереснее, чем, к примеру, в Ведьмином сезоне, которому тоже 8 из 10 давали.
если можно еще и ссылочку
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