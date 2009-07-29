Прыжки с трамплина, 2009

В 1996 году в небольшом корейском городке идёт масштабное строительство трамплина для прыжков в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде. В разгар строительства местный комитет получает отчет, что они не имеют достойных спортсменов для соревнований. Но всё же приходят к выводу, что команда по прыжкам с трамплина должна быть создана, чтобы защищать честь страны. Бывший американский спортсмен-юниор Боб, который приехал в Корею в поисках своей матери, с четырьмя другими неопытными спортсменами создает первую корейскую команду по прыжкам с трамплина. Пути назад нет, это вызов, и они обязаны его принять.