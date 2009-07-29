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Прыжки с трамплина
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Gukga daepyo

Прыжки с трамплина, 2009

2009 / Корея
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

В 1996 году в небольшом корейском городке идёт масштабное строительство трамплина для прыжков в рамках подготовки к Зимней Олимпиаде. В разгар строительства местный комитет получает отчет, что они не имеют достойных спортсменов для соревнований. Но всё же приходят к выводу, что команда по прыжкам с трамплина должна быть создана, чтобы защищать честь страны. Бывший американский спортсмен-юниор Боб, который приехал в Корею в поисках своей матери, с четырьмя другими неопытными спортсменами создает первую корейскую команду по прыжкам с трамплина. Пути назад нет, это вызов, и они обязаны его принять.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 29 июля 2009
Режиссер
Ким Ен-хва
В ролях
Ха Джон-у
Ха Джон-у
Сон Дон-иль
Ким Джи-сок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прыжки с трамплина 2 постера
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