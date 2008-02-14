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Преследователь
Chugyeogja
Преследователь, 2008
2008 / Корея
7.8
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Жанр:
триллер
боевик
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7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность
2 часа 3 минуты
Год выпуска
2008
Премьера в мире
14 февраля 2008
Режиссер
На Хон-чжин
В ролях
Ким Юн-сок
Со Ен-хи
Джун Ин-ги
Пак Хе-чжу
Ха Джон-у
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
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Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 15 зрелищных азиатских триллеров
В свое время кровавый триллер Пака Чхан-ука «Олдбой» наделал немало шуму, став сенсацией не только в родной Южной Корее, но и во всем мире, а победа «Паразитов» на «Оскаре» 2020 года — и вовсе беспрецедентное событие. Сейчас же предметом обсуждения является впечатляющий корейский сериал «Игра в кальмара». Если вы уже успели оценить новинку, то предлагаем ознакомиться со списком любопытных азиатских триллеров, которые точно стоят вашего внимания.
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10 ноября 2021 19:00
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