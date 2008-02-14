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Преследователь Преследователь
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Chugyeogja

Преследователь, 2008

2008 / Корея
7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 14 февраля 2008
Режиссер
На Хон-чжин
В ролях
Ким Юн-сок
Со Ен-хи
Джун Ин-ги
Пак Хе-чжу
Ха Джон-у
Ха Джон-у
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преследователь 2 постера
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10 ноября 2021 19:00
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