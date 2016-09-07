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Секретный агент
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Miljeong / The age of shadows

Секретный агент, 2016

2016 / Корея
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О фильме

20-е годы ХХ века. Южная Корея под властью Японии. Кореец Ли Джун-чул, капитан полиции в японском подразделении, получает особое задание — проникнуть в вооруженную группировку оппозиционеров, борющихся за независимость Кореи. Он обращается к Ким Ву-джину, лидеру сопротивления. Эти двое находятся по разные стороны баррикады своего времени, каждый из них знает истинную личность и намерения другого, и они сближаются, не открывая при этом своих мыслей. Тем временем происходит утечка информации с обеих сторон, и никто не знает, кто ее организовал.

7.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 5 января 2018
Премьера в мире 7 сентября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Ким Джи-ун
В ролях
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Кон Ю
Кон Ю
Хан Джи-мин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Секретный агент 2 постера
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