Секретный агент, 2016

20-е годы ХХ века. Южная Корея под властью Японии. Кореец Ли Джун-чул, капитан полиции в японском подразделении, получает особое задание — проникнуть в вооруженную группировку оппозиционеров, борющихся за независимость Кореи. Он обращается к Ким Ву-джину, лидеру сопротивления. Эти двое находятся по разные стороны баррикады своего времени, каждый из них знает истинную личность и намерения другого, и они сближаются, не открывая при этом своих мыслей. Тем временем происходит утечка информации с обеих сторон, и никто не знает, кто ее организовал.