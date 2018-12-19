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Наркобарон
Ma-yak-wang
Наркобарон, 2018
2018
6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
боевик
криминал
драма
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6.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
2 часа 19 минут
Год выпуска
2018
Премьера в мире
19 декабря 2018
Стрим-сервис
Netflix
Режиссер
Чо Мин-хо
В ролях
Сон Кан-хо
Пэ Ду На
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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