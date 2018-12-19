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Наркобарон
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Ma-yak-wang

Наркобарон, 2018

2018
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 19 декабря 2018
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Чо Мин-хо
В ролях
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Пэ Ду На
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наркобарон 2 постера
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