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Киноафиша Фильмы Хороший, плохой, долбанутый
Joheunnom nabbeunnom isanghannom / The Good, the Bad, and the Weird

Хороший, плохой, долбанутый, 2008

2008 / Корея
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

В 30-е годы корейским полуостровом управляла Япония, вследствие чего множество корейцев бежали в Манчжурию. Некоторые из них стали бандитами, некоторые — грабителями поездов, а остальные — охотниками за сокровищами. Когда известный грабитель по кличке Долбанутый обчищал японский поезд, пересекающий маньчжурские поля, он обнаружил карту сокровищ. Эту же самую карту, как оказалось, также искал безжалостный глава одной из банд по прозвищу Плохой. По нелепой случайности, Хороший, будучи охотником за сокровищами, находился в том же самом поезде — он преследовал Плохого.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 16 июля 2008
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ким Чи Ун
В ролях
Чун Ву-Сун
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хороший, плохой, долбанутый 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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