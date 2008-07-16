Хороший, плохой, долбанутый, 2008

В 30-е годы корейским полуостровом управляла Япония, вследствие чего множество корейцев бежали в Манчжурию. Некоторые из них стали бандитами, некоторые — грабителями поездов, а остальные — охотниками за сокровищами. Когда известный грабитель по кличке Долбанутый обчищал японский поезд, пересекающий маньчжурские поля, он обнаружил карту сокровищ. Эту же самую карту, как оказалось, также искал безжалостный глава одной из банд по прозвищу Плохой. По нелепой случайности, Хороший, будучи охотником за сокровищами, находился в том же самом поезде — он преследовал Плохого.