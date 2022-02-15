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Бенджамин Уокер

Benjamin Walker
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер Benjamin Walker
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Дата рождения
21 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Личные связи
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
вместе с 2014 года, в браке с 2016 года
Биография Бенджамин Уокер

Родился 21 июня 1982 года

Фильмография Бенджамин Уокер
Дочь короля
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик 2022, США
8.0
Озеро Шиммер
Озеро Шиммер
криминал, драма, мистика 2017, Канада / США
6.0
Выбор
Выбор
драма, мелодрама 2016, США
7.0
В сердце моря
В сердце моря
драма, исторический, приключения, триллер 2015, США
7.0
Самый главный бой Мухаммеда Али
Самый главный бой Мухаммеда Али
драма 2013, США
6.0
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер 2012, США
7.0
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Стали известны имена ключевых персонажей сериала «Властелин колец: Кольца власти» Среди них как знакомые по трилогии Питера Джексона, так и совершенно новые. 
Написать
15 февраля 2022 16:34
О чем говорят эти руки: Amazon представил более 20 постеров с персонажами сериала «Властелин колец» Увидеть лица героев можно будет осенью.
Написать
4 февраля 2022 11:54
Принцесса Кая Скоделарио заводит дружбу с русалкой в трейлере фильма «Дочь короля» Фильм был снят еще в 2014 году.
Написать
9 декабря 2021 11:22
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Связи
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио Kaya Scodelario
вместе с 2014 года, в браке с 2016 года
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