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Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
Benjamin Walker
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Бенджамин Уокер
Benjamin Walker
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Дата рождения
21 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Личные связи
Кая Скоделарио
вместе с 2014 года, в браке с 2016 года
Биография Бенджамин Уокер
Родился 21 июня 1982 года
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Фильмография Бенджамин Уокер
Дочь короля
приключения, фэнтези, боевик
2022, США
8.0
Озеро Шиммер
криминал, драма, мистика
2017, Канада / США
6.0
Выбор
драма, мелодрама
2016, США
7.0
В сердце моря
драма, исторический, приключения, триллер
2015, США
7.0
Самый главный бой Мухаммеда Али
драма
2013, США
6.0
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер
2012, США
7.0
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Среди них как знакомые по трилогии Питера Джексона, так и совершенно новые.
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15 февраля 2022 16:34
О чем говорят эти руки: Amazon представил более 20 постеров с персонажами сериала «Властелин колец»
Увидеть лица героев можно будет осенью.
Написать
4 февраля 2022 11:54
Принцесса Кая Скоделарио заводит дружбу с русалкой в трейлере фильма «Дочь короля»
Фильм был снят еще в 2014 году.
Написать
9 декабря 2021 11:22
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Связи
Кая Скоделарио
Kaya Scodelario
вместе с 2014 года, в браке с 2016 года
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