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Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 2012: актеры и роли
Abraham Lincoln: Vampire Hunter
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
2012 / США
Трейлер
7.0
Оцените
35
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Бенджамин Уокер
Benjamin Walker
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Доминик Купер
Dominic Cooper
Энтони Маки
Anthony Mackie
Алан Тьюдик
Alan Tudyk
Руфус Сьюэлл
Rufus Sewell
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