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Президент Линкольн: Охотник на вампиров Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Киноафиша Фильмы Президент Линкольн: Охотник на вампиров Музыка из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter Президент Линкольн: Охотник на вампиров 2012 / США
7.0 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Музыка из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012)

Вся информация о фильме
Abraham Lincoln: Vampire Hunter (Original Motion Picture Soundtrack)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter (Original Motion Picture Soundtrack) 22 композиции. Генри Джекман
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Название Исполнитель / Композитор Время
1 Childhood Tragedy Генри Джекман / Matthew Margeson 0:54
2 Vampires Генри Джекман / Dominic Lewis 3:06
3 What Do You Hate? Генри Джекман 1:15
4 Power Comes from Truth Генри Джекман / Matthew Margeson 2:29
5 You Are Full of Surprises Генри Джекман 1:15
6 Mary Todd Генри Джекман / Matthew Margeson 1:56
7 The Horse Stampede Генри Джекман / Matthew Margeson 3:15
8 Henry Sturgess Генри Джекман 0:55
9 Adam Генри Джекман 1:28
10 Rescue Mission Генри Джекман 1:15
11 Inauguration Генри Джекман / Dominic Lewis 1:52
12 All Slave to Something Генри Джекман / Matthew Margeson 2:49
13 Emancipation Генри Джекман / Dominic Lewis 0:45
14 Haunted by the Past Генри Джекман 3:00
15 Battle at Gettysburg Генри Джекман / Matthew Margeson 0:49
16 Forging Silver Генри Джекман / Matthew Margeson 1:40
17 80 Miles Генри Джекман / Dominic Lewis 1:52
18 The Burning Bridge Генри Джекман / Matthew Margeson 3:41
19 Not the Only Railroad Генри Джекман / Matthew Margeson 1:38
20 The Gettysburg Address Генри Джекман 2:22
21 Late to the Theater Генри Джекман 1:59
22 The Rampant Hunter Генри Джекман 5:30
Доступен список песен из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» (2012) на портале о кино «Киноафиша». Популярные саундтреки из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» на разных языках бесплатны для онлайн прослушивания.
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