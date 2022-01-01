|Название
|Исполнитель / Композитор
|Время
|1
|Childhood Tragedy
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|0:54
|2
|Vampires
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|3:06
|3
|What Do You Hate?
|Генри Джекман
|1:15
|4
|Power Comes from Truth
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|2:29
|5
|You Are Full of Surprises
|Генри Джекман
|1:15
|6
|Mary Todd
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|1:56
|7
|The Horse Stampede
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|3:15
|8
|Henry Sturgess
|Генри Джекман
|0:55
|9
|Adam
|Генри Джекман
|1:28
|10
|Rescue Mission
|Генри Джекман
|1:15
|11
|Inauguration
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|1:52
|12
|All Slave to Something
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|2:49
|13
|Emancipation
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|0:45
|14
|Haunted by the Past
|Генри Джекман
|3:00
|15
|Battle at Gettysburg
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|0:49
|16
|Forging Silver
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|1:40
|17
|80 Miles
|Генри Джекман / Dominic Lewis
|1:52
|18
|The Burning Bridge
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|3:41
|19
|Not the Only Railroad
|Генри Джекман / Matthew Margeson
|1:38
|20
|The Gettysburg Address
|Генри Джекман
|2:22
|21
|Late to the Theater
|Генри Джекман
|1:59
|22
|The Rampant Hunter
|Генри Джекман
|5:30