Тимур Бекмамбетов продолжает свои незабываемые исторические штудии в характерной для него бескомпромиссной манере. И если в «Гладиатрикс» получила должное освещение древнеримская история: там звезды Playboy бились на мечах где-то на просторах Ленинградской области, то теперь – воспользуемся заглавием романа Патрика Маккейба – «малютка-мясник» российско-американской киноиндустрии добрался до Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США и по совместительству…
это как-то можно было съесть,но тут явно на любителя ✌️
Южане-вампиры почти поголовно?Кто следующие?Фашисты,коммунисты,мусульмане?
В нашей стране,по-моему,в отличии от Америки, победили как раз вампиры и правят уже почти сто лет.
✊ 😓 ❗️
Но если оценивать весь фильм в пару слов - не посмотрите, ничего не потеряйте!
Крайне нелогичный и сумбурный сценарий.
Поржал... Еще не время. Они сначала по своим пройдутся вождям, потом за наших возьмутся!
Или За Китайских.
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