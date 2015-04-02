Наша рецензия

Тимур Бекмамбетов продолжает свои незабываемые исторические штудии в характерной для него бескомпромиссной манере. И если в «Гладиатрикс» получила должное освещение древнеримская история: там звезды Playboy бились на мечах где-то на просторах Ленинградской области, то теперь – воспользуемся заглавием романа Патрика Маккейба – «малютка-мясник» российско-американской киноиндустрии добрался до Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США и по совместительству…