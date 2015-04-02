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Президент Линкольн: Охотник на вампиров Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Киноафиша Фильмы Президент Линкольн: Охотник на вампиров Отзывы о фильме «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
Abraham Lincoln: Vampire Hunter Президент Линкольн: Охотник на вампиров 2012 / США
7.0 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о фильме «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Тимур Бекмамбетов продолжает свои незабываемые исторические штудии в характерной для него бескомпромиссной манере. И если в «Гладиатрикс» получила должное освещение древнеримская история: там звезды Playboy бились на мечах где-то на просторах Ленинградской области, то теперь – воспользуемся заглавием романа Патрика Маккейба – «малютка-мясник» российско-американской киноиндустрии добрался до Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США и по совместительству…

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Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Только совершенно не понятно, что так помогло Эйбу, задорно махать топором?? Где собственно объяснение его рукопашным способностям? Там типа, укус доброго вампира или радиация, ушу на худой конец...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм показался мне нелепой фантасмагорией.Без привязки к конкретному историческому деятелю

это как-то можно было съесть,но тут явно на любителя ✌️

Южане-вампиры почти поголовно?Кто следующие?Фашисты,коммунисты,мусульмане?

В нашей стране,по-моему,в отличии от Америки, победили как раз вампиры и правят уже почти сто лет.

✊ 😓 ❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vanilla_extasy 2 апреля 2015, 12:51
Понравилась сцена с табуном лошадей.

Но если оценивать весь фильм в пару слов - не посмотрите, ничего не потеряйте!

Крайне нелогичный и сумбурный сценарий.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 28/06/2012 - 00:37:56):Пусть снимут что-нибудь подобное про Брежнева. Например "Брежнев, охотник на ликанов".

Поржал... Еще не время. Они сначала по своим пройдутся вождям, потом за наших возьмутся!

Или За Китайских.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Для.мальчиков до 12 лет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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