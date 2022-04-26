Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Виктория Дайнеко
Виктория Дайнеко
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Виктория Дайнеко
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 мая 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Виктории Дайнеко
Родилась 12 мая 1987 года. Кировский, Талды-Курганская область, СССР (Казахстан).
Развернуть
Фильмография Виктории Дайнеко
Тролли. Мировой тур
анимация, детский
2020, США
7.0
Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения
2016, США
7.0
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.0
Все фильмы
Статьи о персоне
«Кладезь лицемерия»: зарвавшегося на «Маске» Киркорова растоптали
Далеко не все зрители разделяют любовь к шоу.
Написать
26 апреля 2022 09:55
Унизила экс-супруга на всю страну: оставшаяся без средств Дайнеко не стала молчать
Знаменитости развелись пять лет назад.
Написать
25 апреля 2022 16:15
Встречи без камер: Дайнеко проболталась об отношениях с Воробьевым
Артисты были вместе в начале 2010-х.
1 комментарий
6 апреля 2022 09:55
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине