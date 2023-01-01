Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рапунцель: Запутанная История Рапунцель: Запутанная История
Киноафиша Фильмы Рапунцель: Запутанная История Награды и номинации мультфильма Рапунцель: Запутанная История
Rapunzel Рапунцель: Запутанная История 2010 / США
8.1 Оцените
154 голоса Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Рапунцель: Запутанная История

Вся информация о мультфильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая песня
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший анимационный фильм
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
Related video
Тест-предсказание: ответьте на 8 вопросов и узнайте, на какую букву начинается имя вашей судьбы
Что не так с «интердевочками»: это заметили только полицейские и «ночные бабочки»
Не поверите, но эту пошлую сцену не вырезали из фильма «А зори здесь тихие» (фото)
Такие имя и фамилию вряд ли слышали: почему Ани Лорак пришлось взять псевдоним
От «дурнушки» к модели: теперь ясно, почему Ивлев бросил первую жену
Вот какие цвета приносят удачу огненным знакам Зодиака: спойлер - красного среди них нет
Семья ее одобрила: как выглядит обожаемая Киркоровым любовница
Вот и сказочке конец: Бабкину больше не желают видеть на сцене
Из секс-символа в забавного пухляша: без фирменных усов Валерий Меладзе неузнаваем
Даже в названии пошлый намек: худший фильм с Жигуновым сегодня и не посмотрят
У элитного ресторана случилась ожесточенная драка: взбешенную Пугачеву чудом успокоили
«Никогда прыгать не будет»: Тарасова поставила крест на карьере Трусовой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше