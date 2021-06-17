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Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
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Григорий Антипенко
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Дата рождения
10 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
185 см
Биография Григория Антипенко
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Фильмография Григория Антипенко
45 секунд
мелодрама
2013, Россия
5.0
Отдам жену в хорошие руки
мелодрама
2012, Россия
5.0
Тэд Джонс и Затерянный город
анимация
2012, Испания
7.0
Васильки для Василисы
мелодрама
2012, Россия
5.0
Рапунцель: Запутанная История
семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.0
Обратный путь
мелодрама
2010, Россия
5.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
М+Ж
комедия, мелодрама
2009, Россия
7.0
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Как изменились актёры из любимых сериалов нулевых
Мы предлагаем вам окунуться в воспоминания и посмотреть, как изменились актёры, воплотившие наши любимые кинопары из российских сериалов нулевых.
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17 июня 2021 16:24
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«Одно и то же»: Антипенко рассекретил «внутреннюю кухню» российского кино
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10 сентября 2021 11:16
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8 февраля 2021 17:59
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