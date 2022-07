1 When Will My Life Begin? Мэнди Мур / Glenn Slater 2:32

2 When Will My Life Begin (Reprise 1) Мэнди Мур / Glenn Slater 1:03

3 Mother Knows Best Donna Murphy / Glenn Slater 3:10

4 When Will My Life Begin (Reprise 2) Мэнди Мур / Glenn Slater 2:06

5 I've Got a Dream Мэнди Мур, Брэд Гарретт, Tangled Ensemble, Закари Ливай, Джефри Тэмбор / Glenn Slater 3:11

6 Mother Knows Best (Reprise) Donna Murphy / Glenn Slater 1:38

7 I See the Light Мэнди Мур, Закари Ливай / Glenn Slater 3:44

8 Healing Incantation Мэнди Мур / Glenn Slater 0:54

9 Flynn Wanted Алан Менкен 2:51

10 Prologue Donna Murphy, Delaney Stein / Glenn Slater 2:03

11 Horse with No Rider Алан Менкен 1:57

12 Escape Route Алан Менкен 1:57

13 Campfire Алан Менкен 3:22

14 Kingdom Dance Алан Менкен 2:20

15 Waiting for the Lights Алан Менкен 2:48

16 Return to Mother Алан Менкен 2:07

17 Realization and Escape Алан Менкен 5:51

18 The Tear Heals Мэнди Мур / Glenn Slater 7:38

19 Kingdom Celebration Алан Менкен 1:51

20 Something That I Want Grace Potter 2:43

21 When Will My Life Begin (Japanese version) Mari Okonogi / Glenn Slater 2:32

22 When Will My Life Begin (Reprise 1) [Japanese version] Mari Okonogi / Glenn Slater 1:04

23 I See the Light (Japanese version) Hiroshi Hatanaka, Mari Okonogi / Glenn Slater 3:44

24 Healing Incantation (Japanese version) Mari Okonogi / Glenn Slater 0:55