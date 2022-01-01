Полнометражная мультипликационная картина «Рапунцель: Запутанная история» обросла мифами задолго до появления на больших экранах. Журналисты писали о сложностях, с которыми столкнулась съемочная группа – многое делалось впервые. К примеру, в кульминационной сцене нужно было разместить более трех тысяч горожан. Аниматоры справились с задачей. Мультфильм стал первым проектом, в котором удалось реализовать такую мощную массовку.

Специально созданная программа помогла поверить в реальность волос Рапунцель. Золотистая шевелюра длиной 21 метр развивалась на ветру, как настоящая. О количестве локонов сообщили практически все СМИ: их было почти 100 000!

В процессе съемок случился маленький скандал, который тоже подогрел интерес к картине, поставленной по мотивам сказки братьев Гримм. Продюсеры настояли на замене двух актеров.

В каком порядке смотреть все мультфильмы серии «Рапунцель» по хронологии

2010, «Рапунцель: Запутанная история»

Первая часть мультифраншизы знакомит зрителей с героями сериала. В высоком замке томится в заточении принцесса Рапунцель, обладающая волшебными золотыми волосами. Они могут продлить молодость.

В башню ее заточила злая ведьма Готель, которая, благодаря чудесным свойствам золотых волос, вернула былую красоту. Каждый год принцесса, томящаяся в неволе, видит, как в ее честь проводят фестиваль летающих фонариков.

Накануне 18-летия она просит колдунью позволить посмотреть на праздник вблизи, но Готель отказывает ей. В это время в башне оказался нежданный гость – воришка Флинн Райдер. Спасаясь от преследования, юноша, укравший корону, нечаянно забрался в замок. Девушка прячет царский атрибут и ставит условие: она вернет корону, если Райдер сделает все, чтобы принцесса побывала на фестивале.

Райдер помог девушке сбежать из заточения. Во время путешествия молодые люди прониклись взаимными чувствами. Юноша рассказал, что на самом деле его зовут Юджин. Но доверчивые влюбленные попали в сети злодеев. Флинна отправляют в тюрьму. Из неволи его высвободил конь Максимус. Добравшись до башни, Райдер пытается вывести принцессу на волю. Ведьма наносит ему смертельный удар, а сама падает вниз. Рапунцель спасает умирающего юношу своей слезой. Молодые готовятся к свадьбе.

2012, короткометражка «Рапунцель: Счастлива навсегда»

В волшебном царстве-государстве готовятся к большому празднику. Гости ждут выхода невесты Рапунцель. Но торжество может закончиться, так и не начавшись. Король доверил хамелеону Паскалю разбрасывать цветы. Конь Максимус держал на подушечке свадебные кольца. Один из лепестков попал коню в нос. Он чихнул, и кольца покатились вниз по ступенькам. Разгромив все на пути, конь и хамелеон успели найти пропажу.

2017, «Рапунцель: Дорога к мечте»

Рапунцель живет в королевском замке, но происходящее вокруг не доставляет радость. С помощью фрейлины Кассандры и коня Максимуса она выбирается из дворца, отправляется в путешествие и неожиданно обретает волосы, которые Флинн обрезал в первой серии, спасая девушку от ведьмы Готель.

Неожиданно во дворце появляется опасная преступница Леди Кейн, желающая отомстить королю за отца, которого тот заточил в тюрьму. Спасая короля, Рапунцель вынуждена показать золотые волосы, которые прятала до сих пор. Отец в отчаянии: он понимает, что дочери грозит беда, ведь за ее волосами охотятся многие.

2017-2020 мультсериал «Рапунцель: Новая история»

Прошло немного времени с тех пор, как красавица Рапунцель узнала, что она настоящая принцесса и вернулась к родителям. Приближается коронация, но златовласка понимает, что еще не готова управлять королевством.

Находясь в заточении у ведьмы Готель, она не видела мир и спешит познакомиться с ним. Принцессу ждут опасные приключения, но друзья всегда рядом.