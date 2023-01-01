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Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История, 2010: актеры и роли
Rapunzel
Рапунцель: Запутанная История
2010 / США
Трейлер
8.5
Оцените
146
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Рапунцель: Запутанная История, 2010: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Байрон Ховард
Byron Howard
Нэйтан Грено
Nathan Greno
В ролях
Мэнди Мур
Mandy Moore
Закари Ливай
Zachary Levi
Рон Перлман
Ron Perlman
Донна Мерфи
Donna Murphy
Брэд Гэррет
Brad Garrett
Виктория Дайнеко
Григорий Антипенко
Мария Кац
Youddiph
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