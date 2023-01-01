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Рапунцель: Запутанная История Рапунцель: Запутанная История
Киноафиша Фильмы Рапунцель: Запутанная История Рапунцель: Запутанная История, 2010: актеры и роли
Rapunzel Рапунцель: Запутанная История 2010 / США
8.5 Оцените
146 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Рапунцель: Запутанная История, 2010: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Байрон Ховард Байрон Ховард Byron Howard Нэйтан Грено Нэйтан Грено Nathan Greno
В ролях
Мэнди Мур Мэнди Мур Mandy Moore Закари Ливай Закари Ливай Zachary Levi Рон Перлман Рон Перлман Ron Perlman Донна Мерфи Donna Murphy Брэд Гэррет Брэд Гэррет Brad Garrett Виктория Дайнеко Виктория Дайнеко Григорий Антипенко Григорий Антипенко Мария Кац Youddiph
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