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Мэнди Мур

Mandy Moore
Мэнди Мур
Мэнди Мур Mandy Moore
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Дата рождения
10 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Место рождения
Нашуа, Нью-Гэмпшир, США
Рост
178 см
Личные связи
Зак Брафф
Зак Брафф
Состояли в отношениях Уилмер Вальдеррама
Уилмер Вальдеррама
Состояли в отношениях
Биография Мэнди Мур

Содержание:
Мэнди Мур  - Фильмы
  - Мэнди Мур  - Спеши любить
Мэнди Мур  - Музыка
Мэнди Мур  - Личная жизнь

Американская вокалистка, автор песен и актриса Аманда Ли (Мэнди) Мур родилась 10 апреля 1984 года в в штате Нью-Гемпшир, но вскоре после рождения семья переехала в город Орландо штата Флорида. Ее отец Дональд был пилотом American Airlines, а мама Стейси до рождения детей работала репортером. Предками Мэнди по отцовской линии были ирландцы и индейцы чероки, по материнской линии дедушка был русским евреем, бабушка — англичанкой, которая до Второй мировой войны работала танцовщицей лондонского Уэст-Энда.

Детство Мэнди прошло в американском Альтамонте-Спрингс, куда семья переехала из-за работы отца. С девяти лет Мэнди Мур начала петь и играть на сцене, участвуя в постановках летнего лагеря. А после просмотра мюзикла «Оклахома» она твердо решила стать певицей. Первым публичным выступлением стало исполнение гимна США перед началом матча. В 13 лет Мэнди начала заниматься музыкой в одной из студий Орландо. Однажды она записывала песню и ее услышал сотрудник курьерской компании FedEx. Он отправил своему другу в звукозаписывающей компании Epic Records песни Мэнди Мур, а спустя пару месяцев она уже подписала контракт с компанией.

Мэнди Мур  - Фильмы

В 2001 году на певицу Мэнди Мур обратили внимание кинематографисты. Она начала свой путь с работы в озвучании. Ее голосом заговорил медвежонок в комедии Стива Карра «Доктор Дулиттл 2». В этом же году она появляется в роли чирлидерши Ланы Томас в фильме «Как стать принцессой» с Энн Хэтэуэй в главной роли. А уже в следующем году Мэнди получает свою первую главную роль в в экранизации романа Николаса Спаркса «Спеши любить» режиссера Адама Шенкмана.

Затем были роли в таких проектах как «Первая дочь», романтической комедия «Как быть?», религиозной сатире «Спасенная», в которой она исполнила вместе с Майклом Стайпом кавер-версию песни «God Only Knows» группы The Beach Boys. В 2006 Мэнди появилась в нескольких эпизодах сериала «Клиника» и в комедии Пола Вайца «Американская мечта» с Хью Грантом в главной роли. В следующем году она снималась с  Дайан Китон в ленте «Потому что я так хочу» и с Робином Уилльямсом в картине «Лицензии на брак».

Активно работая на съемочной площадке, Мэнди не отказывалась и от озвучания. Ее голосом заговорила главная героиня анимации «Рапунцель: запутанная история», также она принимала участие в озвучивании мультсериала «Симпсоны», диснеевского фильма «Братец медвежонок — 2», анимационном фантастическом фильме «Трон: Восстание» и мультсериале «Шериф Келли и Дикий Запад». С 2011-го актриса появилась в в комедиях «Секс по обмену» с Мартином Фриманом и «Сначала любовь, потом свадьба» с Келланом Лутцем, потом год Мэнди была занята съемками в проекте канала Fox «Красные браслеты». А в 2016-м ей досталась роль Ребекки Персон в драматическом сериале NBC «Это мы», сценариста Дэна Фогельмана. Вместе с Мэнди в проекте приняли участие Джастин Хартли и Майло Вентимилья. Сериал был хорошо принят зрителями и критиками и получил продолжение на 2 сезона. В 2017 году на большие экраны вышел британский триллер Йоханнеса Робертса «Синяя бездна», где Мэнди сыграла одну из сестер погрузившихся в клетке к белым акулам, роль второй героини исполнила Клэр Холт.

Мэнди Мур  - Спеши любить

Мелодрама 2002 года Адама Шенкмана, снятая по одноименному роману Николаса Спаркса. Мэнди сыграла скромную дочь священника Джейми Салливан, в которую влюбился главный красавец школы Лэндон Картер, исполненного актером Шейном Уэстом. В фильме прозвучало несколько песен из репертуара Мэнди Мур, включая популярную песню «Cry». Картина принесла актрисе приз в номинации «Прорыв года» премии «Teen Choice Award» и премии MTV. Кассовые сборы фильма составили 41 миллион долларов и закрепили положение Мэнди в Голливуде.

Мэнди Мур  - Музыка

Первый альбом «So Real» Мэнди поднялся на 31-ю строчку в хит-параде Billboard 200, поставив ее имя в один список с Кристиной Агилерой и Бритни Спирс. Свой успех она закрепила в турне с популярной группой Backstreet Boys. Уже в мае 2000 года у Мэнди выходит следующий альбом - «I Wanna Be with You», главный хит которого поднялся на 24 место в чарте. Тогда же Мур появилась на MTV в качестве ведущей развлекательной программы «Шоу Мэнди Мур». В июне 2001 вышел третий альбом «Mandy Moore». Его продажи составили 443 тысячи экземпляров.

После третьего альбома Мэнди разрывает контракт с лейблом из-за творческих разногласий и записывает следующий альбом - «Coverage», который поднялся до 14-го места в хит-параде. Это стало лучшим результатом в музыкальной карьере Мур. В мае 2009 года вышел шестой альбом Мэнди — «Amanda Leigh», в создании которого Мэнди помог бывший муж Райан Адамс. В 2017-м Мур объявила о том, что планирует «перезагрузку» своей музыкальной карьеры в ближайшее время.

Мэнди Мур  - Личная жизнь

В СМИ обсуждались романы Мэнди Мур с теннисистом Энди Роддиком, а также ее коллегами по цеху Заком Браффом и Уилмером Вальдеррама. В 2008 году Мэнди начала встречаться с музыкантом Райаном Адамсом, за которого вышла замуж 10 марта 2009 года. После шести лет брака пара развелась из-за «непримиримых разногласий». Во время бракоразводного процесса у Мэнди начался роман с гитаристом группы «Daves» Тейлором Голдсмитом. 23 сентября 2017 года Мур официально подтвердила их помолвку.

Интересные факты о Мэнди Мур
  • Несмотря на строгое католическое воспитание в семье, оба родных брата Мэнди — открытые геи, а мама, как заявила сама Мур, бросила отца ради подруги.
  • Перед началом съемок фильма «Синяя бездна» актриса училась правильно погружаться под воду.
  • Любимые фильмы Мэнди Мур – «Энни Холл» и «Вечное сияние чистого разума».
  • В 2005 году Мур запустила собственную линию одежды из кашемира под лейблом Mblem, в феврале 2009 она закрыла этот бизнес
Фильмография Мэнди Мур
Мидуэй
Мидуэй
боевик, военный 2019, США
8.0
Темные отражения
Темные отражения
фантастика, триллер 2018, США
6.0
Рапунцель: Дорога к мечте
Рапунцель: Дорога к мечте
боевик, приключения, анимация 2017, США
6.0
Меня здесь нет
Меня здесь нет
драма 2017, США
5.0
Синяя бездна
Синяя бездна
триллер 2016, Великобритания
5.0
Рождество в Конуэе
Рождество в Конуэе
драма, мелодрама 2013, США
6.0
Рапунцель навсегда
Рапунцель навсегда
детский, анимация, короткометражный, семейный 2012, США
8.0
Секс по обмену
Секс по обмену
комедия 2010, США / Великобритания
5.0
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