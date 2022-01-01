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Лиз Уайт
Лиз Уайт
Liz White
О персоне
Фильмография
Лиз Уайт
Liz White
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Дата рождения
5 ноября 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Ротерем, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Лиз Уайт
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Фильмография Лиз Уайт
Брексит
исторический, драма
2019, Великобритания
7.0
Ты хочешь, чтобы я его убил?
2013, Великобритания
6.0
Женщина в черном
триллер, ужасы, драма
2012, Великобритания
7.0
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