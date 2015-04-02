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Женщина в черном Женщина в черном
Киноафиша Фильмы Женщина в черном Отзывы о фильме «Женщина в черном»
The Woman in Black Женщина в черном 2012 / Великобритания
7.5 Оцените
73 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Женщина в черном»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Человеку, не читавшему романа Сьюзен Хилл, изданного в 1983 году и уже, кстати, не в первый раз экранизируемого, вполне могло бы показаться, что «Женщина в черном» – это результат некоего экспериментального скрещивания жанров. Например, плод фантазии о том, что стало бы с хрестоматийной Женщиной в белом Уильяма Уилки Коллинза, повстречай она на своем жизненном пути Людей в черном. Кстати, вполне перспективная сценарная идея, однако речь не об этом. На деле «Женщина в…

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MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 22/02/2012 - 19:50:56):

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Хороший фильм , на один раз. 5/10 ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Марушка 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильму 4/10✊ ...а сколько ожиданий было на счёт этого фильма!!!!!!но ожиданий он не оправдал!!!!!складывалось ощущение,что фильм создан просто для того,чтобы попугать и то не сильно,сюжет банален...нет ничего захватывающего...единственное что спасло фильм это конечно же всем любимый Гари✊ ))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Vince 2 апреля 2015, 12:51
Вобще-то уж очень похоже, что на фильме просто хотели заработать: интригующее название, главный герой - любимчик молодых девушек, хорошая реклама... А сюжетик то из пальца высосан, ничего нового в постановке, в работе оператора нет изюминки, я очень разочарован...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
MariaAlexandrovna 2 апреля 2015, 12:51
Все таки сходила. В начале смешно (редклив очень стеклянноначал игру.) потом ,когда понимаем,что он молодой отец слово все в покате. Страшно только в конце.

А если серьезно,для своего жанра фильм на 6,9. Деник молодец правда в начале ну совсем не правдоподобно! Сценарий на 4. А вот сьемки огорчили...но это уже минус режиссеру.

Сходите!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Криштиану 2 апреля 2015, 12:51
Ассоциаций с Поттером у меня не было, зато почему-то были с Димой Биланом✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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