Человеку, не читавшему романа Сьюзен Хилл, изданного в 1983 году и уже, кстати, не в первый раз экранизируемого, вполне могло бы показаться, что «Женщина в черном» – это результат некоего экспериментального скрещивания жанров. Например, плод фантазии о том, что стало бы с хрестоматийной Женщиной в белом Уильяма Уилки Коллинза, повстречай она на своем жизненном пути Людей в черном. Кстати, вполне перспективная сценарная идея, однако речь не об этом. На деле «Женщина в…
А если серьезно,для своего жанра фильм на 6,9. Деник молодец правда в начале ну совсем не правдоподобно! Сценарий на 4. А вот сьемки огорчили...но это уже минус режиссеру.
Сходите!✊
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