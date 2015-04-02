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Человеку, не читавшему романа Сьюзен Хилл, изданного в 1983 году и уже, кстати, не в первый раз экранизируемого, вполне могло бы показаться, что «Женщина в черном» – это результат некоего экспериментального скрещивания жанров. Например, плод фантазии о том, что стало бы с хрестоматийной Женщиной в белом Уильяма Уилки Коллинза, повстречай она на своем жизненном пути Людей в черном. Кстати, вполне перспективная сценарная идея, однако речь не об этом. На деле «Женщина в…