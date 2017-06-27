Осколки, 2016

«Осколки» – режиссерский дебют актрисы Алисы Хазановой, известной по сериалам «Краткий курс счастливой жизни» и «Завтра». Она также написала сценарий совместно с Майклом Куписком, для которого это второй подобный опыт («Железное поколение 2»). В проекте участвует интернациональный каст, так, главные роли исполнят Ной Хантли («28 дней спустя», «Дракула», «Белоснежка и охотник»), Мариса Райан («Сильная женщина»), Крис Битем («Клэр в движении», «Иллюзия комфорта») и другие. Также одну из ролей сыграет сама Алиса Хазанова.

Фильм рассказывает об увядающих отношениях молодой пары, которые зависли в комфортной рутине, символом которой стал уютный отель. Он – весь в работе, она – в своих мечтах. Привычный уклад ломает неожиданная встреча героини с очаровательным незнакомцем…