Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Осколки Осколки
Киноафиша Фильмы Осколки
Middleground

Осколки, 2016

2016 / Россия / США
4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Написать отзыв
Фильм об увядающих отношениях молодой пары
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Осколки» – режиссерский дебют актрисы Алисы Хазановой, известной по сериалам «Краткий курс счастливой жизни» и «Завтра». Она также написала сценарий совместно с Майклом Куписком, для которого это второй подобный опыт («Железное поколение 2»). В проекте участвует интернациональный каст, так, главные роли исполнят Ной Хантли («28 дней спустя», «Дракула», «Белоснежка и охотник»), Мариса Райан («Сильная женщина»), Крис Битем («Клэр в движении», «Иллюзия комфорта») и другие. Также одну из ролей сыграет сама Алиса Хазанова.

Фильм рассказывает об увядающих отношениях молодой пары, которые зависли в комфортной рутине, символом которой стал уютный отель. Он – весь в работе, она – в своих мечтах. Привычный уклад ломает неожиданная встреча героини с очаровательным незнакомцем…

- «Осколки» - это режиссерский дебют известной российской актрисы Алисы Хазановой

- Фильм снят на английском языке в Нью-Йорке

- Российская премьера фильма состоялась на ММКФ в 2017 году

- Продюсерами картины выступили Илья Стюарт, Алиса Хазанова и Роман Волобуев

- Слоган фильма: А кто выбирает твою реальность?

 

Вы когда-нибудь думали о том, что жизнь могла сложиться по-другому? Вы могли родиться в другом месте, сделать другой выбор, пойди по незнакомому пути...
Он и она словно застыли в рутине похожих дней, где сны кажутся более реальными, чем череда будней. Но что, если параллельный мир вовсе не иллюзия и однажды кто-то из них погрузится в него как в настоящий?

 

 

4.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера в мире 27 июня 2017
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
В ролях
Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
Ноа Хантли
Ноа Хантли
Крис Битем
Крис Битем
Роб Кэмпбелл
Роб Кэмпбелл
Мариса Райан
Мариса Райан
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Психологические триллеры Психологические триллеры
Постер фильма Осколки 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Больше всего его бесит то, как она задергивает на ночь шторы. Как поправляет их аккуратненько, отходит в сторону и смотрит, любуясь. А еще она курит в его машине, вечно сидит уставшая – этого он тоже терпеть не может. И всегда! – всегда эта женщина забывает ему напомнить, что он хотел куда-то звонить… В общем, ужас, а не жена. А недавно случилось и вовсе из ряда вон. Откуда-то нарисовался бородатый типчик в отеле. Подсел к ней рядом – уверенно так! – и никак…
Читать
Дженни_Кодес 10 ноября 2017, 18:34
У фильма есть один большой плюс! Он идёт всего 1 час 15 минут. В этом смысле режиссёр нас пожалела, не вынуждая смотреть эту бредятину дольше. Я не… Читать дальше…
Юрий юрий 22 февраля 2018, 10:39
Бред бред бред- не смотрите этот ужас. Время свое пожалейте
Отзывы Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Осколки» покажут на «Ленфильме» 27 октября в киноцентре «Ленфильм» состоится предпремьерный показ картины Алисы Хазановой «Осколки». Начало в 19.30. «Осколки» – режиссерский дебют
Написать
25 октября 2017 13:41
«Осколки» покажут на Новой сцене Александринского театра 1 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится премьерный показ дебютной картины Алисы Хазановой «Осколки». Начало в 19.30. «Осколки» – режиссерский дебют
Написать
24 октября 2017 15:45
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер с русскими субтитрами
Трейлер с русскими субтитрами
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
Приложение киноафиши