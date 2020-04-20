Содержание:

Алиса Хазанова - Фильмы

- Алиса Хазанова – «Краткий курс счастливой жизни»

- Алиса Хазанова - «Женщина в черном»

- Алиса Хазанова - «Осколки»

Алиса Хазанова – Личная жизнь

Алиса Хазанова родилась 13 февраля 1974 года в семье артиста эстрады Геннадия Викторовича Хазанова и Златы Иосифовны Эльбаум. Окончила Московское хореографическое училище и Московскую Академию хореографии, после чего поступила в легендарную Школу современного танца «Джулльярд» в Нью-Йорке по курсу Марты Грэм. Также на счету танцовщицы актёрские курсы Флоран в Париже. После окончания обучения Хазанова была артисткой балета Большого театра, в том числе исполняла сольные партии в классических балетах «Дон Кихот», «Лебединое озеро», а так же в постановках «Спартак», «Золотой век», «Каприччио» и «Урок». После восьми лет успешной работы танцовщица получила травму колена и была вынуждена оставить карьеру, тогда она начала ставить спектакли сама. В качестве хореографа участвовала в создании постановок «Птицы» и «Прощай, Марлен, здравствуй» в Театре Эстрады, а также играла в московских театрах «Практика» и «Политеатр».

Алиса Хазанова - Фильмы

В кино Хазанова снимается с 2005 года, ее дебютной работой был фильм «Вдвоем», где актрисе досталась эпизодическая роль без слов. В следующем году исполнила небольшую роль Сони в картине Николая Хомерики «977» - фантастическом фильме об открытии загадочной категории измерения человеческого тела и разума под названием Индекс. В 2009 году Хазанова снова сыграла у этого режиссера в ленте «Сказка про темноту» - на этот раз в главной роли. Эта картина рассказывает о сотруднице инспекции по делам несовершеннолетних Ангелине, которая полностью посвящает себя работе, и однажды решается изменить жизнь и избавиться от одиночества. В 2011 году Хазанова присоединилась к актерскому составу сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни», и получила известность у широкой аудитории. Через год актриса прошла кастинг в фильм «Женщина в черном» с Дэниелом Рэдклиффом в главой роли. Далее в карьере Хазановой последовали несколько эпизодических ролей в лентах «Бедуин», «Последняя сказка Риты» и «Страна ОЗ». В 2017 году актриса впервые попробовала себя в роли режиссера и поставила фильм «Осколки» по своему сценарию. В 2018 году на экраны выходит картина «Русский бес», где Хазанова исполнила роль проститутки.

Алиса Хазанова – «Краткий курс счастливой жизни»

В 2012 году Валерия Гай Германика сняла для Первого канала 16-тисерийный телефильм «Краткий курс счастливой жизни». Он рассказывает о четырех молодых женщинах: Саше (Светлана Ходченкова), Кате (Ксения Громова), Любе (Алиса Хазанова) и Ане (Анна Слю) - которые вместе работают в агентстве по подбору персонала «Новый рекрут». Завязка сюжета начинается с того, что Саша встречает в ночном клубе мужчину и проводит с ним ночь в отеле, а на следующее утро, придя в первый день на новую работу, видит, что теперь он ее начальник.

Алиса Хазанова - «Женщина в черном»

В 2012 году Хазанова снялась в мистическом триллере Джеймса Уоткинса «Женщина в черном» в роли местной жительницы Элис Драблоу. По сюжету, молодой адвокат Артур Киппс (Дэниел Рэдклифф) отправляется в отдаленный городок, чтобы разобраться с завещанием скончавшегося клиента. Дом, принадлежавший усопшему, находится на острове, и дорогу к нему заливает водой во время прилива. Вскоре Артур узнает о местной легенде о женщине в черном – привидении, гипнотизирующем детей, доводя их до суицида. Так, по словам местных, она мстит за собственного сына, утонувшего в болоте, тело которого так и не нашли.

Алиса Хазанова - «Осколки»

В 2017 году Хазанова срежиссировала мелодраматический фильм по собственному сценарию. Главная героиня, которую играет сама Хазанова, постоянно заново переживает одни и те же фрагменты (или осколки) композиции фильма, сменяющие друг друга в неожиданном порядке. Номер в отеле, коридор, ресторан, тесный столик, треснувший бокал вина. Бармен, рассказывающий свои байки. Муж-зануда, дрожащий в ожидании звонка от важного человека. И появившийся из ниоткуда красавец незнакомец, который ведет себя так, будто это их далеко не первая встреча. Таким образом, зритель вынужден сам собрать фильм из осколков в своем воображении.

Алиса Хазанова – Личная жизнь

В первый раз актриса вышла замуж за швейцарского финансиста Давида Баумана. В браке родились две дочери Мина и Эва, но в 2011 году пара развелась, и Хазанова вернулась в Москву. В 2015 году снова вышла замуж за юриста Дмитрия Шохина.