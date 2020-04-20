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Алиса Хазанова

Алиса Хазанова
Алиса Хазанова
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Дата рождения
13 февраля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Личные связи
Геннадий Хазанов
Геннадий Хазанов
Отец и дочь
Биография Алисы Хазановой

Содержание:
Алиса Хазанова - Фильмы
  - Алиса Хазанова – «Краткий курс счастливой жизни»
  - Алиса Хазанова - «Женщина в черном»
  - Алиса Хазанова - «Осколки»
Алиса Хазанова – Личная жизнь

Алиса Хазанова родилась 13 февраля 1974 года в семье артиста эстрады Геннадия Викторовича Хазанова и Златы Иосифовны Эльбаум. Окончила Московское хореографическое училище и Московскую Академию хореографии, после чего поступила в легендарную Школу современного танца «Джулльярд» в Нью-Йорке по курсу Марты Грэм. Также на счету танцовщицы актёрские курсы Флоран в Париже. После окончания обучения Хазанова была артисткой балета Большого театра, в том числе исполняла сольные партии в классических балетах «Дон Кихот», «Лебединое озеро», а так же в постановках «Спартак», «Золотой век», «Каприччио» и «Урок». После восьми лет успешной работы танцовщица получила травму колена и была вынуждена оставить карьеру, тогда она начала ставить спектакли сама. В качестве хореографа участвовала в создании постановок «Птицы» и «Прощай, Марлен, здравствуй» в Театре Эстрады, а также играла в московских театрах «Практика» и «Политеатр».

Алиса Хазанова - Фильмы

В кино Хазанова снимается с 2005 года, ее дебютной работой был фильм «Вдвоем», где актрисе досталась эпизодическая роль без слов. В следующем году исполнила небольшую роль Сони в картине Николая Хомерики «977» - фантастическом фильме об открытии загадочной категории измерения человеческого тела и разума под названием Индекс. В 2009 году Хазанова снова сыграла у этого режиссера в ленте «Сказка про темноту» - на этот раз в главной роли. Эта картина рассказывает о сотруднице инспекции по делам несовершеннолетних Ангелине, которая полностью посвящает себя работе, и однажды решается изменить жизнь и избавиться от одиночества. В 2011 году Хазанова присоединилась к актерскому составу сериала Валерии Гай Германики «Краткий курс счастливой жизни», и получила известность у широкой аудитории. Через год актриса прошла кастинг в фильм «Женщина в черном» с Дэниелом Рэдклиффом в главой роли. Далее в карьере Хазановой последовали несколько эпизодических ролей в лентах «Бедуин», «Последняя сказка Риты» и «Страна ОЗ». В 2017 году актриса впервые попробовала себя в роли режиссера и поставила фильм «Осколки» по своему сценарию. В 2018 году на экраны выходит картина «Русский бес», где Хазанова исполнила роль проститутки.

Алиса Хазанова – «Краткий курс счастливой жизни»

В 2012 году Валерия Гай Германика сняла для Первого канала 16-тисерийный телефильм «Краткий курс счастливой жизни». Он рассказывает о четырех молодых женщинах: Саше (Светлана Ходченкова), Кате (Ксения Громова), Любе (Алиса Хазанова) и Ане (Анна Слю) - которые вместе работают в агентстве по подбору персонала «Новый рекрут». Завязка сюжета начинается с того, что Саша встречает в ночном клубе мужчину и проводит с ним ночь в отеле, а на следующее утро, придя в первый день на новую работу, видит, что теперь он ее начальник.

Алиса Хазанова - «Женщина в черном»

В 2012 году Хазанова снялась в мистическом триллере Джеймса Уоткинса «Женщина в черном» в роли местной жительницы Элис Драблоу. По сюжету, молодой адвокат Артур Киппс (Дэниел Рэдклифф) отправляется в отдаленный городок, чтобы разобраться с завещанием скончавшегося клиента. Дом, принадлежавший усопшему, находится на острове, и дорогу к нему заливает водой во время прилива. Вскоре Артур узнает о местной легенде о женщине в черном – привидении, гипнотизирующем детей, доводя их до суицида. Так, по словам местных, она мстит за собственного сына, утонувшего в болоте, тело которого так и не нашли.

Алиса Хазанова - «Осколки»

В 2017 году Хазанова срежиссировала мелодраматический фильм по собственному сценарию. Главная героиня, которую играет сама Хазанова, постоянно заново переживает одни и те же фрагменты (или осколки) композиции фильма, сменяющие друг друга в неожиданном порядке. Номер в отеле, коридор, ресторан, тесный столик, треснувший бокал вина. Бармен, рассказывающий свои байки. Муж-зануда, дрожащий в ожидании звонка от важного человека. И появившийся из ниоткуда красавец незнакомец, который ведет себя так, будто это их далеко не первая встреча. Таким образом, зритель вынужден сам собрать фильм из осколков в своем воображении.

Алиса Хазанова – Личная жизнь

В первый раз актриса вышла замуж за швейцарского финансиста Давида Баумана. В браке родились две дочери Мина и Эва, но в 2011 году пара развелась, и Хазанова вернулась в Москву. В 2015 году снова вышла замуж за юриста Дмитрия Шохина.

Интересные факты о Алисе Хазановой

Хазанова имеет приз на конкурсе молодых балетмейстеров Академии Русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге.

В октябре 2014 года Хазанова выступила как певица в музыкальной постановке «Сияние» по песням лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

Фильм «Женщина в черном» снят по мотивам одноименного романа Сьюзен Хилл 1983 года.

Фильмография Алисы Хазановой
Белый список
Белый список
криминал, драма, детектив 2022, Россия
0.0
Гроза
Гроза
мелодрама, драма 2019, Россия
4.0
Юморист
Юморист
драма, биография 2018, Россия / Латвия / Чехия
6.0
Короткие волны
Короткие волны
драма, комедия 2017, Россия
3.0
Осколки
Осколки
мелодрама, драма 2016, Россия / США
4.0
Страна ОЗ
Страна ОЗ
комедия 2015, Россия
7.0
Пока ночь не разлучит
Пока ночь не разлучит
комедия 2012, Россия
6.0
Последняя сказка Риты
Последняя сказка Риты
драма 2012, Россия
7.0
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По сценарию Романа Волобуева: Алиса Хазанова займется полицейской драмой «Белый список» Волобуев хочет заняться серьезным кино.
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20 апреля 2020 17:47
Фильм «Осколки» покажут на «Ленфильме» 27 октября в киноцентре «Ленфильм» состоится предпремьерный показ картины Алисы Хазановой «Осколки». Начало в 19.30. «Осколки» – режиссерский дебют
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25 октября 2017 13:41
«Осколки» покажут на Новой сцене Александринского театра 1 ноября на Новой сцене Александринского театра состоится премьерный показ дебютной картины Алисы Хазановой «Осколки». Начало в 19.30. «Осколки» – режиссерский дебют
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24 октября 2017 15:45
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Геннадий Хазанов
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