Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Джеймс Уоткинс
Джеймс Уоткинс
James Watkins
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Джеймс Уоткинс
James Watkins
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
20 мая 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Джеймс Уоткинс
Родился 20 мая 1973 года. Ноттингем, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Джеймс Уоткинс
Крутые меры
боевик, драма
2016, США
6.0
Женщина в черном
триллер, ужасы, драма
2012, Великобритания
7.0
Райское озеро
триллер
2008, Великобритания
6.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»