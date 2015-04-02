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Эта дурацкая любовь
Отзывы о фильме «Эта дурацкая любовь»
Crazy, Stupid, Love
Эта дурацкая любовь
2011 / США
Трейлер
7.4
Оцените
28
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Эмма Стоун, Стив Карелл, Джулианна Мур, - это не может быть плохо. И Гослинг просто красавец!
А вот наличие Бейкона напрягает, он всегда какой-то одинаковый, манерно-нервный.
Будет время, схожу обязательно, это должно быть неглупо и забавно.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Zaitceva
2 апреля 2015, 12:51
фильмец хорош
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Такая симпатичная печалька у ГГ приключилась. Как проходил у него процесс нравственных мук и глубоких переживаний, показано так увлекательно и развлекательно, что скорее позавидовать можно. Прямо как шоу на МТV.
Хотя иногда камера ухватывала особое настроение, идущее от сердца, какую-то химию между этими Симами.
С Реальной любовью трудно сравнивать. В том фильме больше ума и обаяния, по-моему, но и сиропа больше.
В целом фильм понравился, но как-то развалился на кусочки. Для себя я выбрала самые вкусные.
Актеры понравились. Джулианна Мур, как всегда, вызвала восхищение, Эмма Стоун была мила, умна и сероглаза, от Гослинга тихо кружилась голова. А Мариса Томей - так вообще вишенка на этом сладком торте.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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А вот наличие Бейкона напрягает, он всегда какой-то одинаковый, манерно-нервный.
Будет время, схожу обязательно, это должно быть неглупо и забавно.
Хотя иногда камера ухватывала особое настроение, идущее от сердца, какую-то химию между этими Симами.
С Реальной любовью трудно сравнивать. В том фильме больше ума и обаяния, по-моему, но и сиропа больше.
В целом фильм понравился, но как-то развалился на кусочки. Для себя я выбрала самые вкусные.
Актеры понравились. Джулианна Мур, как всегда, вызвала восхищение, Эмма Стоун была мила, умна и сероглаза, от Гослинга тихо кружилась голова. А Мариса Томей - так вообще вишенка на этом сладком торте.
7/10
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