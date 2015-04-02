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Эта дурацкая любовь Эта дурацкая любовь
Киноафиша Фильмы Эта дурацкая любовь Отзывы о фильме «Эта дурацкая любовь»
Crazy, Stupid, Love Эта дурацкая любовь 2011 / США
7.4 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Эта дурацкая любовь»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Эмма Стоун, Стив Карелл, Джулианна Мур, - это не может быть плохо. И Гослинг просто красавец!

А вот наличие Бейкона напрягает, он всегда какой-то одинаковый, манерно-нервный.



Будет время, схожу обязательно, это должно быть неглупо и забавно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Zaitceva 2 апреля 2015, 12:51
фильмец хорош
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Такая симпатичная печалька у ГГ приключилась. Как проходил у него процесс нравственных мук и глубоких переживаний, показано так увлекательно и развлекательно, что скорее позавидовать можно. Прямо как шоу на МТV.

Хотя иногда камера ухватывала особое настроение, идущее от сердца, какую-то химию между этими Симами.

С Реальной любовью трудно сравнивать. В том фильме больше ума и обаяния, по-моему, но и сиропа больше.

В целом фильм понравился, но как-то развалился на кусочки. Для себя я выбрала самые вкусные.

Актеры понравились. Джулианна Мур, как всегда, вызвала восхищение, Эмма Стоун была мила, умна и сероглаза, от Гослинга тихо кружилась голова. А Мариса Томей - так вообще вишенка на этом сладком торте.

7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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