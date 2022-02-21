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Пиноккио. Правдивая история
Отзывы о фильме «Пиноккио. Правдивая история»
Пиноккио. Правдивая история
2022 / Россия
Трейлер
3.6
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 3.5
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User
21 февраля 2022, 11:27
Оценка
Мультфильм скучный, графика так себе и сюжет затянут, ребенку не понравился совсем.
21 февраля 2022, 11:27
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