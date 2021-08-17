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Гленн Фикарра

Glenn Ficarra
Гленн Фикарра
Гленн Фикарра Glenn Ficarra
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Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Гленна Фикарра

Фильмография Гленна Фикарра
Репортерша
Репортерша
военный, комедия 2016, США
6.0
Фокус
Фокус
комедия 2015, США
7.0
Эта дурацкая любовь
Эта дурацкая любовь
комедия 2011, США
7.0
Я люблю тебя, Филлип Моррис
Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия 2009, США
7.0
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О Т Фагбенли сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в сериале о стартапе WeWork За проект отвечают Apple TV+ и режиссеры «Фокуса». 
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17 августа 2021 13:18
Америка Феррера сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в мини-сериале о крахе стартапа WeWork За проект отвечают Apple TV+ и создатели комедии «Эта дурацкая любовь».
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22 июля 2021 14:59
Кифер Сазерленд сыграет в многосерийной шпионской драме для Paramount+ Руководство платформы заказало восемь эпизодов.
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12 мая 2021 15:43
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