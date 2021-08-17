Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гленн Фикарра
Гленн Фикарра
Glenn Ficarra
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гленн Фикарра
Glenn Ficarra
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Гленна Фикарра
Развернуть
Фильмография Гленна Фикарра
Репортерша
военный, комедия
2016, США
6.0
Фокус
комедия
2015, США
7.0
Эта дурацкая любовь
комедия
2011, США
7.0
Я люблю тебя, Филлип Моррис
комедия
2009, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
О Т Фагбенли сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в сериале о стартапе WeWork
За проект отвечают Apple TV+ и режиссеры «Фокуса».
Написать
17 августа 2021 13:18
Америка Феррера сыграет с Энн Хэтэуэй и Джаредом Лето в мини-сериале о крахе стартапа WeWork
За проект отвечают Apple TV+ и создатели комедии «Эта дурацкая любовь».
Написать
22 июля 2021 14:59
Кифер Сазерленд сыграет в многосерийной шпионской драме для Paramount+
Руководство платформы заказало восемь эпизодов.
Написать
12 мая 2021 15:43
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом