«Кошки против собак» – трилогия американских комедийных фильмов, рассказывающих о секретном противостоянии домашних питомцев.

В каком порядке смотреть все части фильма «Кошки против собак»

«Кошки против собак», 2001.

Сюжет начинает разворачиваться в маленьком городке. Банда воинственно настроенных кошек заманивает бладхаунда по кличке Бадди в свои владения, нейтрализует и увозит. Свидетелем бесцеремонной кражи оказывается Бутч – анатолийский карабаш, который отправляется в свою будку и связывается со Всемирной Организацией Собак...

В семье Броуди появляется малыш Лу – щенок бигля. Он счастлив быть среди людей и готов служить новому дому верой и правдой, защищая хозяев от любой беды.

Глава семьи занят разработкой лекарственного препарата, который способен избавлять от аллергии на собак, а тем временем новый питомец знакомится с соседями. Бутч рассказывает щенку историю о главных тайнах давнишнего противостояния. В древности кошки были главнее людей. Человечество подчинялось им веками, пока собаки не устроили восстание. Кошачьи потеряли власть, но некоторые представители уже в современном мире мечтают вернуть себе господство. В их планах – разрушить мощный союз людей и собак, чтобы снова стать главными. Препарат, над которым работает хозяин Лу, помешает это сделать, поэтому в интересах кошек не допустить выхода изобретения в свет. Бутч проводит для маленького бигля полный инструктаж и учит его боевым приемам. Щенок становится одним из собак-агентов, которые должны предотвратить катастрофу.

«Кошки против собак 2: Месть Китти Галор», 2010

Фридрих работает в Германии. В его обязанности входит доставка тайных кодов для спутниковой базы. Однажды под дверью своего офиса он находит прелестного малыша – щенка лабрадора. Мужчина заносит его в помещение и показывает своему псу – бладхаунду Рексу. Тот сразу подозревает, что с собакой не все в порядке. Он лает на щенка, пытаясь вразумить хозяина и заставить вынести находку обратно. Но оба становятся заложниками офисного кабинета. В окно видно, как щенок делает снимки строго засекреченных материалов, а вскоре выясняется, что это вовсе не собака, а коварный сфинкс Китти. Рекс, который является агентом Центра Собак, докладывает о событиях в штаб…

Лу, повзрослевший бигль, знакомый по событиям первого фильма, успел стать взрослым, жениться, обзавестись потомством и дорасти до должности руководителя Собачьего Управления.

Ему, привыкшему к офисному труду, предстоит сделать все, чтобы выиграть в борьбе с жестокой Китти Галор и ее кошачьими амбициями. Лу начинает с того, что уговаривает Бутча стать наставником для Дикса – полицейской овчарки.

«Кошки против собак 3: Лапы, объединяйтесь», 2020

Оба предыдущих фильма кошки с собаками вели бескомпромиссную войну, но кто бы мог подумать, что им придется объединиться ради великой миссии? Кошка Гвен работает с напарником Роджером – собакой. Партнеры постоянно заняты спасением человечества от разных напастей. Их тандем секретных агентов возник после Великого Перемирия, которое на десять лет прекратило давнюю вражду. Но ситуация оказывается под угрозой с неожиданной стороны. Попугай-злодей находит способ контролировать частоты, которые слышат только кошки и собаки. Коварная птица теперь может полностью подчинить себе мир домашних питомцев, заставить их делать что угодно. Героям нужно во что бы то ни стало предотвратить последствия птичьих поступков и помешать попугаю обрести власть.