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Кошки против собак: Месть Китти Галор Кошки против собак: Месть Китти Галор
Киноафиша Фильмы Кошки против собак: Месть Китти Галор Кошки против собак: Месть Китти Галор, 2009: актеры и роли
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore Кошки против собак: Месть Китти Галор 2009 / США
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Кошки против собак: Месть Китти Галор, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Пейтон Брэд Пейтон Brad Peyton
В ролях
Крис О'Дауд Chris O'Dowd Кирнан Шипка Кирнан Шипка Kiernan Shipka Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Ник Нолти Ник Нолти Nick Nolte Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт Christina Applegate Бетт Мидлер Бетт Мидлер Bette Midler Нил Патрик Харрис Нил Патрик Харрис Neil Patrick Harris Майкл Кларк Дункан Майкл Кларк Дункан Michael Clarke Duncan Шон Хэйс Шон Хэйс Sean Hayes Фред Армисен Фред Армисен Fred Armisen Крис О'Доннелл Крис О'Доннелл Chris O'Donnell
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