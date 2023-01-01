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Кошки против собак: Месть Китти Галор
Кошки против собак: Месть Китти Галор, 2009: актеры и роли
Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore
Кошки против собак: Месть Китти Галор
2009 / США
Трейлер
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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Кошки против собак: Месть Китти Галор, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брэд Пейтон
Brad Peyton
В ролях
Крис О'Дауд
Chris O'Dowd
Кирнан Шипка
Kiernan Shipka
Джеймс Марсден
James Marsden
Ник Нолти
Nick Nolte
Кристина Эпплгейт
Christina Applegate
Бетт Мидлер
Bette Midler
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Майкл Кларк Дункан
Michael Clarke Duncan
Шон Хэйс
Sean Hayes
Фред Армисен
Fred Armisen
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
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