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Кошки против собак: Месть Китти Галор
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Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore
Кошки против собак: Месть Китти Галор
2009 / США
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7.4
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 4.3
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