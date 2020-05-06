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Крис О'Доннелл
Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
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Крис О'Доннелл
Chris O'Donnell
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Дата рождения
26 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Биография Крис О'Доннелл
Родился 26 июня 1970 года. Виннетка, США.
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Фильмография Крис О'Доннелл
Джанго освобожденный
вестерн
2012, США
8.0
Маленькая помощь
драма, комедия
2010, США
5.0
Кошки против собак: Месть Китти Галор
комедия
2009, США
7.0
Шопо-коп
семейный, комедия, криминал, боевик
2009, США
5.0
Макс Пэйн
драма, боевик, триллер
2008, США
7.0
Кит Киттредж: Загадка американской девочки
драма, комедия
2008, США
8.0
Доктор Кинси
драма
2004, США / Германия
6.0
Хорошая девочка
драма, комедия
2002, США / Германия / Нидерланды
7.0
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Рецензия Киноафиши на сериал «Я знаю, что это правда» от HBO
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему»: режиссёр «Грустной валентинки» доказывает тезис Толстого в новом мини-сериале от HBO, который в скором времени можно будет посмотреть на Амедиатеке.
Написать
6 мая 2020 17:05
Марк Руффало в роли двух очень разных близнецов в трейлере мини-сериала «В этом я уверен»
Многосерийная драма от режиссера «Места под соснами» выходит в конце следующего месяца.
Написать
22 марта 2020 11:00
Два Марка Руффало в первом тизере мини-сериала «В этом я уверен» от HBO
Не Халком единым.
Написать
3 марта 2020 10:25
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