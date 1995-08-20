Оповещения от Киноафиши
Алексей Копашов Alexey Kopashov
Киноафиша Персоны Алексей Копашов

Алексей Копашов

Alexey Kopashov

Дата рождения
20 августа 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Брестская крепость 7.8
Брестская крепость (2010)
Крепость 0.0
Крепость (2011)

Фильмография Алексей Копашов

Жанр
Год
Крепость
Крепость
драма, военный 2011, Россия/Беларусь
Брестская крепость 7.8
Брестская крепость The Brest Fortress
драма, военный 2010, Россия / Беларусь
Смотреть трейлер Рецензия
