О персоне
Фильмография
Алексей Копашов
Alexey Kopashov
Киноафиша
Персоны
Алексей Копашов
Алексей Копашов
Alexey Kopashov
Дата рождения
20 августа 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.8
Брестская крепость
(2010)
0.0
Крепость
(2011)
Фильмография Алексей Копашов
Жанр
Все
Военный
Драма
Год
Все
2011
2010
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Крепость
драма, военный
2011, Россия/Беларусь
7.8
Брестская крепость
The Brest Fortress
драма, военный
2010, Россия / Беларусь
Смотреть трейлер
Рецензия
