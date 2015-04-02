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Брестская крепость Брестская крепость
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The Brest Fortress Брестская крепость 2010 / Россия / Беларусь
8.3 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Отзывы о фильме «Брестская крепость»

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«Брестская крепость» Александра Котта рождает двойственное впечатление, поскольку вызвана к жизни двумя совершенно различными обстоятельствами. Первое обстоятельство связано с искренним желанием в очередной раз воспроизвести на экране брестский подвиг лета 41-го, второе – со сверхочевидным и даже тщательно подчеркиваемым госзаказом. Внутри фильма, конечно, нельзя провести линию, отделяющую последствия одного от последствий другого, но раздвоенность эта ощущается и временами…

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Alex1980 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/11/2010 - 01:28:22):Немцам в июне 41 года что сказали... что они идут делать очень хорошее дело: освобождать Россию от коммунистической заразы. И это правда была, потому что зараза-то была... и нам она не нравилась самим, потому что мы сами в 1991 году ее и уничтожили. Так что те, кто штурмовал Брест - они делали это из таких же хороших побуждений, как и те кто оборонял его.



Знаете, я тут вообщем достаточно случайно мимо проходил, но пройти молча очень сложно..Прочитав все ваши посты по этой теме, складывается впечатление, что человек вы отнюдь не глупый, но видимо, в вашем возрасте (полагаю достаточно молодом) позволяете себе категоричные и безапелляционные суждения на темы, представления о которых у вас очень поверхностное. Вы прямо позволяете себе заявлять, что немцам сказали, что они идут доброе дело делать, коммунистическую заразу истреблять..им еще чуть раньше рассказали про еще парочку добрых дел, типа методики сжигания людей в печках и избавления от мирового зла в виде евреев. Давайте мы проникнемся непростой судьбой обычного немецкого солдата, какого нибудь Гюнтера, у него же тоже и сердце есть и он не чудовище, это все политики от сексуального неудовлетворения виноваты, а он не виновен, мы же понимаем..Ну что такого в том, что он твоего дедушку убил или деревни сжигал с людьми. В моем городе от голода почти миллион человек погибло, это же не его вина, это война, глупая и беспощадная. Такая благодарная почва для анализа, (вы обращали внимание сколько в книжных магазинах книг о вермахте от лица участников дивизий СС, танкистов, летчиков..?)Вы такую логику нам предлагаете? То есть плохих не было в этой истории. Одна серая краска, ни белого ни черного. И вы всерьез, когда ставите знак ровно между 41 годом и 91, говоря о том, что эта зараза в виде коммунизма не нравилась нам самим? Полагаете, что люди тогда и в девяностых были одинаковые? Мне кажется , можно и без пафоса об этом говорить, есть вполне четкие определения для всего, есть убийцы и захватчики -конкретное и четкое зло для твоего народа, есть защитники Родины, они могут быть кем угодно коммунистами, беспартийными, верующими или атеистами..и вот они делают доброе дело истребляя этих самых захватчиков. Я не случайно пишу такие банальные вещи максимально доступным образом, потому как, у очень многих наблюдаеся такая каша в голове, что просто становится страшно. Демагогию разводить можно бесконечно, особенно, когда внутри нет ориентиров, можно сколь угодно поворачивать факты в любую удобную для себя сторону, потому как

Цитата (Paul, 05/11/2010 - 03:59:56):И вот примерно на основе такой новой интересной информации, научных изысканиях, и хотелось бы видеть современные фильмы о Второй мировой войне, а не на основе советской пропаганды, к которой близка нынешняя российская пропаганда о Второй мировой войне.



находятся люди, которые считают, что у конкретных исторических событий должна быть другая интерпритация. Что вы взамен предлагаете? Мифические архивные документы, на основе которых мы должны что переосмыслить? Что в советской пропаганде не так в освещении этой войны? Ну откроются допустим факты о действительно о преступной халатности командования, того же Сталина ..ну и что? Какое это имеет отношение к подвигу целого народа? Мы как то по другому должны относится к миллионам жертв? Тут недавно мне один из ваших братьев по разуму сказал, что дескать СССР после того как отодвинул войну от своей границы, начал захватническую войну по захвату Европы. И что мы должны теперь извиниться перед всеми народами Восточной Европы за их насильственное освобождение от фашизма и навязывание коммунистического строя. Считаете, что коммунисты страшнее фашистов..Э..ладно.. Понимаете, вот сегодня я был в кинотеатре на этом фильме, минуте так на пятнадцатой народ вокруг перестал есть поп-корн и затих до конца фильма..уходили все молча и у многих слезы на глазах были, понимаете..людей трогает это за сердце, а вы тут пытаетесь умничать на эти темы и несете ересь..для этих людей и снимали этот фильм, для молодых, которым стоит напоминать про войну и про этих людей..оттого как если много смотреть не советскую пропаганду, а америкосовские или английские фильмы документальные о войне ( которых достаточно много в нете) то недолго и умом двинуться, что с вами видимо и произошло, ну а если вас лично не тронуло ничего в этом фильме, то хоть имейте чувство такта промолчать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 06/11/2010 - 15:41:33):Ну типа странно... крепость!!!... самый важный для СССР форпост!!, ГРАНИЦА в конце концов, и не просто современная внутриевросоюзовская номинальная граница между Польшей и Германией, а настоящий железный занавес... и так плохо всё обороняется. Граница-то там не с Германией была, а со ВСЕМ Западным Миром. ЗЛО МИРОВОЕ всё там... а в Бресте все спят, как в глухой сибирской тайге...



Не проработана концепция обороны, нет резервов, которые уже через два часа могут принять бой и за два дня отбросить противника уже на 500 и более км вглубь его собственной территории. Где разведка ваще, которая должна мониторить в режиме реального времени 1000 км зону с той стороны границы и ежечасно информировать погранзаставы, форпосты и приграничные военные округа (именно их, кстати, в первую очередь, а не дрыхнущего где-то там после пьянки Сталина, которого боятся потревожить)??.. И чё все спят?? Или может тогда прав продюсер фильма "Брестская Крепость", что они все просто чем-то другим заняты: занимаются переоборудованием крепости в лагерь для пленных поляков и немцев...



Любезнейший, у вас серьезные пробелы с историческим образованием, немного подскажу, в период с 1939 по 1941 г.г. сама мысль о нападении Германии на СССР была крамолой и каралась 25 годами лагерей (в лучшем случае), в особенности в армии. И потом основная задача пограничной заставы - это препятствовать переходу границы в обоих направлениях на некотором её участке, и решается она с помощью пограничных нарядов (одни в дозоре, другие отдыхают). Ранним утром 22 июня 1941 года именно пограничники приняли на себя удар немецкой армии, фактически они бились в одиноческтве, поскольку части регулярной армии им помочь не могли (почему поинтересуйтесь в исторической литературе), и иначе как чудом не назовешь тот факт, что в Брестской крепости через месяц боев остались выжившие пограничники.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 07/11/2010 - 03:32:38


Знаете, так сложилось что я не видел войны, не попадал в окружение, не видел лиц людей, которым суждено погибнуть и они и они об этом знают, не видел людей у которых осталась крохотная надежда на спасение и они готовы за неё драться. Поэтому откуда я могу знать, что у них творилось с лицами, как они действовали, как говорили я могу только предполагать... И поэтому, я воздерживаюсь от оценок игры актеров, тем более что в голове очень прочно засела мысль о том что показывают жизнь и смерть реально существовавших людей, а не жителей города Сион или защитников Белого Города, а это очень сильно давит и в крайней степени активизирует воображение (IMHO, извините)...

А мальчика оставте в покое, во-первых, неизвестно как себя повели в подобной ситуации сами, а, во-вторых, наверняка режиссер заставил (в отличии от ГГ, режисер ещё может заставить его играть, так как ему нужно).
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм очень хороший и это подтверждается тем какая полемика идет на форуме. :)

Посмотреть его стоит всем, как бы он не относился к русскому кино вообще и к этому фильму в часности. не для того что бы увериться в своей правоте или наоборот. А что бы вспомнить, что есть и другие фильм, не попсовые и не дань моде.

Мне все равно госзаказ это, не госзаказ. Главное, что эта картина увидела свет и показывают ее в кино. И рассказывается в ней не о том какие мы все плохие ( что смотришь в каждом 2 западном фильме), а о том, что у нас были люди которые отдавали жизнь за свою страну, семью, которые верили... Да звучит высокопарно, но с другой стороны, лучше смотреть про бандитов, наркоманов и т.д.?

Так же обращаю внимание, что это художественный фильм, а не документальный. И конечно, в нем будет отступления и авторский вымысел. НО если картина заставила задуматься и заинтересоваться этой темой, то ее уже сняли не зря. Тем более вспомните старые фильмы про войну, уж настолько они достоверны? А их все равно пересматриваешь и с удовольствием...



Так что выключите свой пессимизм и посмотрите картину, где русский человек предстаёт в роли героя, а не очередного отморозка, пьющего галлонами водку и пытающегося истребить все человечество, желательно западное. Может вам понравиться ;)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Товарищ Мирнаялягушка, прочитав Вашу рецензию, передумала идти на фильм. Довольно убедительно написано. Меня уговорил молодой человек, и кино я все-таки посмотрела. После просмотра возникло желание написать Вам вот что: умничать можно и менее категорично. А всех, кто еще не видел фильм, хочу предупредить, что кино очень страшное. Оказываешься с героями перед такими выборами и в таких обстоятельствах, что душа рвется на части. Звучит слишком эмоционально? но со мной это было так. Я весь сеанс думала: когда же закончится это мучение, потому что не сопереживать героям на экране невозможно, и всю трагедию пропускаешь через себя. Зато вышла я из зала немножко другим человеком, стало стыдно за тот интерес, с которым слежу за модой и за часы, проведенные за чтением бьюти-блоггеров, а также за свои мысли, жизненный фон в последнее время. Фильм возвращает человека к главным вопросам, помогает сбросить шелуху мировой агитации потребления, жизни для себя. В фильме есть шаблонное, киношное, с точки зрения киношных эффектов, приемов, сценария - фильм не выдающийся. Но по эффекту на зрителя - картина особенная. В зале люди плакали, выходили потрясенные. Думаю, многие, как и я, переосмыслили свою жизнь, задав себе те самые главные вопросы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Юлитка 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение MainMan от 09/11/2010 - 18:26:21


Спасибо за эмобоя) вообще-то я девочка. Белорусска, причем. И про Брест знаю с детства, у нас со школы преподают про подвиг брестских пограничников. Так что спасибо за отсылку к учебникам, сеньор
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 12/11/2010 - 01:59:33


Не могу передать размеры своего стыда за Вас (как преполаватель двух ВУЗов СПб) и себя...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ED2007 2 апреля 2015, 12:51
Фильм отличный. За последнее время ничего лучше не снималось. Конечно этот фильм не для дебилов из нового поколения которые только и могут насмотревшись псевдо исторических фильмов критиковать наше прошлое. Советую к просмотру. Белорусы все еще снимают хорошие фильмы о войне. Молодцы.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Арсений777 2 апреля 2015, 12:51
Прочитал мнения о фильме. Многие отзывы правильные т.е. люди посмотрели и пишут о том что их впечатлило( большинство) или не впечатлило ( явное меньшинство). Но некоторые мнения меня повергли в ужас. Эти "знатоки" начитавшись то ли Резуна то ли ещё кого то начинают поливать грязью шикарно сделанный фильм, явно лучший фильм о войне после "В августе 44" однозначно. Фильм шедевр, смотреть всем и обязательно. Люди!!! Я то же читал Резуна, я прочитал все его книги. Очень интересно.Правда. Вот только его такой хваленый Запад мило так бомбил Белград и Сербию, и не гнушался врать в СМИ о "фактах" геноцида народов Югославии. В Ирак тоже влезли и поубивали массу народа за здорово живешь. Искали там якобы ОМУ ну и что разве нашли? А Резун кстати этот самый Запад хвалит в каждом своём произведении. Ребята я верю только фактам, а факты таковы что первым напал именно Гитлер, а не Сталин. Ну а кто и что хотел это дело десятое, хотеть и мочь это совсем не одно и то же.

Фильм же просто замечательный. Два часа пролетели на одном дыхании. А сцена рукопашной атаки это вообще песня, снято так что кажется сам бежишь вместе со всеми. Война показана как есть жестко и жестоко без всяких там соплей или михалковких вы...нов. Хорошее кино. Замечательное.Вещь!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Фильм не сложился в цельное полотно, к сожалению. Кусочками отдельными что-то понравилось, а что-то нет. Деревянко, к слову, хорош, он живой и запоминающийся.

Казалось, что целую вечность в кадре плыли в слоумо люди под бомбежкой. Причем, военные. Ранним утром. То справа налево, то наоборот. Впечатление такое, что просто хотелось снять эффектно про то, как вероломно на нас напали, а мы бездарно погибали. А зачем было выбегать под бомбы и устраивать пробежку, не ясно. Сомневаюсь, что в уставе ВС такое было. Типа, если в 4 утра на вас напал неприятель, нужно одеться, выбежать во двор и принять смерть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Виктория Лаврова 26 декабря 2019, 11:12
Оценка
С самого начало кино привлекает своей простотой: вот тут дети играют, тут любовь, тут желание жить, тут верность отчизне с первых кадров. И ты смотришь и радуешься, что наконец-то смотришь кино не про уродов, не про мажоров, не про дураков, а про людей, которые хотят просто жить. Ведь все они знают, что ситуация весьма напряженная и поэтому они знают чего хотят — жить и быть живыми.
26 декабря 2019, 11:12 Ответить
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