«Брестская крепость» Александра Котта рождает двойственное впечатление, поскольку вызвана к жизни двумя совершенно различными обстоятельствами. Первое обстоятельство связано с искренним желанием в очередной раз воспроизвести на экране брестский подвиг лета 41-го, второе – со сверхочевидным и даже тщательно подчеркиваемым госзаказом. Внутри фильма, конечно, нельзя провести линию, отделяющую последствия одного от последствий другого, но раздвоенность эта ощущается и временами…
Знаете, я тут вообщем достаточно случайно мимо проходил, но пройти молча очень сложно..Прочитав все ваши посты по этой теме, складывается впечатление, что человек вы отнюдь не глупый, но видимо, в вашем возрасте (полагаю достаточно молодом) позволяете себе категоричные и безапелляционные суждения на темы, представления о которых у вас очень поверхностное. Вы прямо позволяете себе заявлять, что немцам сказали, что они идут доброе дело делать, коммунистическую заразу истреблять..им еще чуть раньше рассказали про еще парочку добрых дел, типа методики сжигания людей в печках и избавления от мирового зла в виде евреев. Давайте мы проникнемся непростой судьбой обычного немецкого солдата, какого нибудь Гюнтера, у него же тоже и сердце есть и он не чудовище, это все политики от сексуального неудовлетворения виноваты, а он не виновен, мы же понимаем..Ну что такого в том, что он твоего дедушку убил или деревни сжигал с людьми. В моем городе от голода почти миллион человек погибло, это же не его вина, это война, глупая и беспощадная. Такая благодарная почва для анализа, (вы обращали внимание сколько в книжных магазинах книг о вермахте от лица участников дивизий СС, танкистов, летчиков..?)Вы такую логику нам предлагаете? То есть плохих не было в этой истории. Одна серая краска, ни белого ни черного. И вы всерьез, когда ставите знак ровно между 41 годом и 91, говоря о том, что эта зараза в виде коммунизма не нравилась нам самим? Полагаете, что люди тогда и в девяностых были одинаковые? Мне кажется , можно и без пафоса об этом говорить, есть вполне четкие определения для всего, есть убийцы и захватчики -конкретное и четкое зло для твоего народа, есть защитники Родины, они могут быть кем угодно коммунистами, беспартийными, верующими или атеистами..и вот они делают доброе дело истребляя этих самых захватчиков. Я не случайно пишу такие банальные вещи максимально доступным образом, потому как, у очень многих наблюдаеся такая каша в голове, что просто становится страшно. Демагогию разводить можно бесконечно, особенно, когда внутри нет ориентиров, можно сколь угодно поворачивать факты в любую удобную для себя сторону, потому как
Цитата (Paul, 05/11/2010 - 03:59:56):И вот примерно на основе такой новой интересной информации, научных изысканиях, и хотелось бы видеть современные фильмы о Второй мировой войне, а не на основе советской пропаганды, к которой близка нынешняя российская пропаганда о Второй мировой войне.
находятся люди, которые считают, что у конкретных исторических событий должна быть другая интерпритация. Что вы взамен предлагаете? Мифические архивные документы, на основе которых мы должны что переосмыслить? Что в советской пропаганде не так в освещении этой войны? Ну откроются допустим факты о действительно о преступной халатности командования, того же Сталина ..ну и что? Какое это имеет отношение к подвигу целого народа? Мы как то по другому должны относится к миллионам жертв? Тут недавно мне один из ваших братьев по разуму сказал, что дескать СССР после того как отодвинул войну от своей границы, начал захватническую войну по захвату Европы. И что мы должны теперь извиниться перед всеми народами Восточной Европы за их насильственное освобождение от фашизма и навязывание коммунистического строя. Считаете, что коммунисты страшнее фашистов..Э..ладно.. Понимаете, вот сегодня я был в кинотеатре на этом фильме, минуте так на пятнадцатой народ вокруг перестал есть поп-корн и затих до конца фильма..уходили все молча и у многих слезы на глазах были, понимаете..людей трогает это за сердце, а вы тут пытаетесь умничать на эти темы и несете ересь..для этих людей и снимали этот фильм, для молодых, которым стоит напоминать про войну и про этих людей..оттого как если много смотреть не советскую пропаганду, а америкосовские или английские фильмы документальные о войне ( которых достаточно много в нете) то недолго и умом двинуться, что с вами видимо и произошло, ну а если вас лично не тронуло ничего в этом фильме, то хоть имейте чувство такта промолчать.
Не проработана концепция обороны, нет резервов, которые уже через два часа могут принять бой и за два дня отбросить противника уже на 500 и более км вглубь его собственной территории. Где разведка ваще, которая должна мониторить в режиме реального времени 1000 км зону с той стороны границы и ежечасно информировать погранзаставы, форпосты и приграничные военные округа (именно их, кстати, в первую очередь, а не дрыхнущего где-то там после пьянки Сталина, которого боятся потревожить)??.. И чё все спят?? Или может тогда прав продюсер фильма "Брестская Крепость", что они все просто чем-то другим заняты: занимаются переоборудованием крепости в лагерь для пленных поляков и немцев...
Любезнейший, у вас серьезные пробелы с историческим образованием, немного подскажу, в период с 1939 по 1941 г.г. сама мысль о нападении Германии на СССР была крамолой и каралась 25 годами лагерей (в лучшем случае), в особенности в армии. И потом основная задача пограничной заставы - это препятствовать переходу границы в обоих направлениях на некотором её участке, и решается она с помощью пограничных нарядов (одни в дозоре, другие отдыхают). Ранним утром 22 июня 1941 года именно пограничники приняли на себя удар немецкой армии, фактически они бились в одиноческтве, поскольку части регулярной армии им помочь не могли (почему поинтересуйтесь в исторической литературе), и иначе как чудом не назовешь тот факт, что в Брестской крепости через месяц боев остались выжившие пограничники.
Знаете, так сложилось что я не видел войны, не попадал в окружение, не видел лиц людей, которым суждено погибнуть и они и они об этом знают, не видел людей у которых осталась крохотная надежда на спасение и они готовы за неё драться. Поэтому откуда я могу знать, что у них творилось с лицами, как они действовали, как говорили я могу только предполагать... И поэтому, я воздерживаюсь от оценок игры актеров, тем более что в голове очень прочно засела мысль о том что показывают жизнь и смерть реально существовавших людей, а не жителей города Сион или защитников Белого Города, а это очень сильно давит и в крайней степени активизирует воображение (IMHO, извините)...
А мальчика оставте в покое, во-первых, неизвестно как себя повели в подобной ситуации сами, а, во-вторых, наверняка режиссер заставил (в отличии от ГГ, режисер ещё может заставить его играть, так как ему нужно).
Посмотреть его стоит всем, как бы он не относился к русскому кино вообще и к этому фильму в часности. не для того что бы увериться в своей правоте или наоборот. А что бы вспомнить, что есть и другие фильм, не попсовые и не дань моде.
Мне все равно госзаказ это, не госзаказ. Главное, что эта картина увидела свет и показывают ее в кино. И рассказывается в ней не о том какие мы все плохие ( что смотришь в каждом 2 западном фильме), а о том, что у нас были люди которые отдавали жизнь за свою страну, семью, которые верили... Да звучит высокопарно, но с другой стороны, лучше смотреть про бандитов, наркоманов и т.д.?
Так же обращаю внимание, что это художественный фильм, а не документальный. И конечно, в нем будет отступления и авторский вымысел. НО если картина заставила задуматься и заинтересоваться этой темой, то ее уже сняли не зря. Тем более вспомните старые фильмы про войну, уж настолько они достоверны? А их все равно пересматриваешь и с удовольствием...
Так что выключите свой пессимизм и посмотрите картину, где русский человек предстаёт в роли героя, а не очередного отморозка, пьющего галлонами водку и пытающегося истребить все человечество, желательно западное. Может вам понравиться ;)
Спасибо за эмобоя) вообще-то я девочка. Белорусска, причем. И про Брест знаю с детства, у нас со школы преподают про подвиг брестских пограничников. Так что спасибо за отсылку к учебникам, сеньор
Не могу передать размеры своего стыда за Вас (как преполаватель двух ВУЗов СПб) и себя...
Фильм же просто замечательный. Два часа пролетели на одном дыхании. А сцена рукопашной атаки это вообще песня, снято так что кажется сам бежишь вместе со всеми. Война показана как есть жестко и жестоко без всяких там соплей или михалковких вы...нов. Хорошее кино. Замечательное.Вещь!!!
Казалось, что целую вечность в кадре плыли в слоумо люди под бомбежкой. Причем, военные. Ранним утром. То справа налево, то наоборот. Впечатление такое, что просто хотелось снять эффектно про то, как вероломно на нас напали, а мы бездарно погибали. А зачем было выбегать под бомбы и устраивать пробежку, не ясно. Сомневаюсь, что в уставе ВС такое было. Типа, если в 4 утра на вас напал неприятель, нужно одеться, выбежать во двор и принять смерть.
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