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Максим Костромыкин

Максим Костромыкин
Максим Костромыкин
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Дата рождения
14 января 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Семипалатинск (Семей), СССР (Казахстан)
Рост
168 см
Биография Максима Костромыкина

Максим Костромыкин появился на свет 14 января 1980 года в республике Казахстан в семье, далекой от всего, что связано с искусством. В ранние годы родители перевезли Максима в Калининград. Максим рос обычным мальчишкой, который гонял со своими сверстниками в футбол во дворе, любил читать книжки и даже не помышлял об актерской карьере. Однако в школьные годы Костромыкин увлекся разного рода самодеятельностью, а после получения аттестата стал студентом ВГИКа, откуда вышел в 2006 году профессиональным актером. После учебы Костромыкин устроился в театр, проработал в ТЮЗе и ЦДР.

Первый дебют в кино юного актера состоялся еще в студенческие годы. В 2003 году он сыграл эпизодическую роль в телепроекте «Моя родня», после еще несколько раз исполнял роли второго плана. Впервые зрители обратили на него внимание в популярном в те годы сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». В 2008 году исполнил одну из ролей в скандально известной картине Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь».

Костромыкин почти не комментирует свою частную жизнь при общении с журналистами. Известно только, что актер пока не связал себя узами брака, детей у него также нет.  Все свободное время он посвящает съемкам.

Интересные факты о Максиме Костромыкине
  • Комментируя свое участие в телесериале «Практика», актер отметил, что быт и характеры персонажей очень знакомы ему с юного возраста, а героиня Ольга даже напоминает ему собственную мать. Однако аналогий со своим собственным персонажем Максим провести не смог;
  • Максим не является активным пользователем социальных сетей. Также парня не интересуют светская хроника и возможность в нее попасть. Максим привык целиком концентрироваться на работе;
  • Помимо кино единственное хобби актера — это спорт, а конкретно троеборье. Он ходит на занятия от трех до четырех раз в неделю.
Фильмография Максима Костромыкина
Ералаш в кино! Выпуск 1
Ералаш в кино! Выпуск 1
семейный 2021, Россия
0.0
Невеста любой ценой
Невеста любой ценой
комедия 2009, Россия
4.0
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