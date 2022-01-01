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Александр Коршунов
Александр Коршунов
О персоне
Фильмография
Александр Коршунов
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Дата рождения
11 февраля 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Александра Коршунова
Родился 11 февраля 1954 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Коршунова
Рубеж
фантастика, исторический, приключения
2017, Россия
6.0
Печорин
исторический, драма
2011, Россия
8.0
Брестская крепость
драма, военный
2010, Россия / Беларусь
8.0
Петя по дороге в Царствие Небесное
драма, комедия, исторический
2009, Россия
6.0
Голубка
комедия, мелодрама, драма
2009, Россия
5.0
Мелюзга
драма
2005,
5.0
Парниковый эффект
мелодрама, драма
2005, Россия
6.0
Не могу сказать "прощай"
мелодрама
1982, СССР
7.0
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