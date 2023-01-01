Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Живая сталь Живая сталь
Киноафиша Фильмы Живая сталь Награды и номинации фильма Живая сталь
Real Steel Живая сталь 2011 / США
7.7 Оцените
241 голос Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации фильма Живая сталь

Вся информация о фильме
Оскар 2012 Оскар 2012
Лучшие визуальные эффекты
Номинант
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
Черепашки-ниндзя: Погром мутантов
2023, США, боевик, приключения, анимация
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Related video
«Пампушка»: в этой полной девушке не узнать королеву турецких сериалов Ханде Эрчел
Раскрыта наглая ложь Тепляковых: их дети не вундеркинды, а скорее наоборот
«Шедевр»: не поверите, кого Рязанов считал самой талантливой актрисой СССР
«Решили заменить другим»: Авербуха неспроста выставили с федерального канала
Обманул нескольких людей: сын Муравьевой попался на некрасивом поступке
Жена Никулина, любовница Гайдая: этот факт из биографии Гребешковой вызывает гнев у людей
Тест: выберите цвет, а мы скажем сколько жизней вы прожили
Очаровательная старушка: на родную сестру Кобзона невозможно смотреть без улыбки
Многим такие суммы и не снились: Тепляков придумал способ заработать на дочери-вундеркинде
Ни талии, ни груди: фото сестры Миддлтон без одежды вызывает отвращение
Будете хохотать, узнав, за что Крамарова чуть не посадили в тюрьму: сейчас такое сложно представить
Опроверг известный слух: экс-кавээнщик как на духу заговорил о поведении Маслякова
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше