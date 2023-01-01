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Живая сталь
Награды и номинации фильма Живая сталь
Real Steel
Живая сталь
2011 / США
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7.7
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241
голос
Рейтинг IMDb: 7.1
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