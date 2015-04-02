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Живая сталь Живая сталь
Киноафиша Фильмы Живая сталь Отзывы о фильме «Живая сталь»
Real Steel Живая сталь 2011 / США
8.4 Оцените
241 голос Рейтинг IMDb: 7
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Отзывы о фильме «Живая сталь»

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Как Ричард Келли из коротенького рассказа Ричарда Мэтисона «Кнопка, кнопка» сделал почти двухчасовую мистическую эпопею под названием «Посылка», точно так же и Шон Леви превратил другой коротенький рассказ классика в многоходовую сказку странствий. Правда, если Келли просто очень сильно расширил и дополнил сюжет первоисточника, то Леви принципиально изменил его смысл. В этом отношении «Живая сталь» оказывается в одном ряду с переделкой «Загадочной…

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rodney 2 апреля 2015, 12:51
Не скажу, что это самая ожидаемая премьера этого года. Но на фильм «Живая сталь» пойду смотреть обязательно. Как пропустить бокс огромных роботов, которыми управляют живые люди? Кстати, бонусы за их выигрыши получают тоже исключительно живые люди. И мне интересно, разовьют ли авторы из этого конфликт? Например, восстание роботов против людей ли создание робото-профсоюза? Хорошую тему придумали, надеюсь, извлекут из нее максимум)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Мужчины никогда не перестанут играть в игрушки. Никогда. Это точно. Раз в бокс запретили играть живым людям, значит, надо придумать им замену, но чтобы взрослые мальчики могли бы этой заменой управлять. Вечный тотализатор. Мне кажется, «Живая сталь» - абсолютно мужецентристский фильм. Но действии обещает быть забавным, хотя тема отца и вновь обретенного сына – уж слишком банальной. Но ладно, посмотрим.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Круто, роботобокс. Да, роботы на ринге у нас еще не выступали. Что только не придумают киношники, чтобы как-то нас развлечь. Глубокий им за это поклон. Только бы с историей мальчика – обретенного вновь отца они бы не переборщили. А то могу сделать какую-нибудь приторную конфетку. Хотя, вроде, она такой и обещает быть. «Живая сталь» со слезливой историей? Посмотрим, премьера уже не за горами)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (mari_190882, 01/10/2011 - 22:05:09): у меня возникает желание

возникает желание убить производителей Липтона, а так же тех, кто им продался...а Броснан с пакетиком это вообще удар ниже пояса - в таком возрасте с такой многосторонней карьерой рекламировать чай ✊

бабло в очередной раз победило здравый смысл...очень жаль, что Джекман переходит в разряд попкорна...я думал ниже уровня Россомахи - персонажа комиксов для детей он не опустится...ан нет...ну если он считает танцы с чаем - это мило, ему видней...

ps на семейное кино хожу раз в три года {только на проверенные и одобренные варианты}...и на это не тянет...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (PLAT, 04/10/2011 - 20:06:16):Роль Россомахи в исполнении Джекмана - лучшее воплощение персонажа Марвеловской Вселенной! Лучшее! Запомните это и не позорьтесь...

пойду повешусь, я опозорился ✊

для людей...кхм...приземленных сделаю пояснения...актер - профессия забавная...кто-то снимается в экранизациях литературной классики...кто-то в боевичках straight 2 dvd...а кто-то в экранизациях комиксов...ну и если у человека самой удачной вышла роль прыгающего экзоскелета с выдвижными когтями, но при этом в чем-нить посерьезней он не засверкал, то это, конечно, актер...вот только уровень его как раз для сьемок в рекламе чая ✊ вот почему меня задело участие там же Броснана, которого я ставлю уровнем повыше...впрочем Джекман помоложе мб еще и сыграет че-нить помимо россомах с ван-хелсингами к старости ✊ ...Вам еще че-нить пояснить, уважаемый, или уровень моей глупости, дремучести и прочего Вам не осилить? ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
andylee 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 04/10/2011 - 22:23:58):ну и если у человека самой удачной вышла роль прыгающего экзоскелета с выдвижными когтями, но при этом в чем-нить посерьезней он не засверкал

А как-же главная роль в фильме Фонтан?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (andylee, 05/10/2011 - 14:03:47):А как-же главная роль в фильме Фонтан

это наверно единственное о чем спорить не буду...да, удачно...

Престиж - это фильм Бэйла и Кейна в основном, остальных можно было бы легко заменить кем угодно...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Foggy от 05/10/2011 - 15:22:08




Видела Джекмана в театральной постановке. Хорош. И поет отлично, и танцует кстати тоже.

Разнообразно талантливый и харизматичный актер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Ухх фильм будет классный =))) В субботу идём на фильм =)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (George LookAss, 06/10/2011 - 11:16:06):Бэйл и Джекман актёры одного уровня

я мб немного отклонюсь от изначальной своей позиции, но не согласен ✊ отталкиваясь скажем от одного Эвкилибриума - да одинаковы...но у Бэйла даже если не брать феноменальное исполнение роли торчка в Бойце тупо больше удачных работ {я даже смогу, наверно, пальцы позагибать}, и он к моему удивлению способен на сюрпризы...а посмотрев к примеру Австралию, у меня напрочь отбилось желание смотреть на "эксперименты" Джекмана...лучше уж действительно россомаху - очень уж харизматичный сам комиксовый образ

ps и да Бэйл не снимался у Липтона ✊ - это главный терь аргумент

pps но раз в этом топике все такие фанаты "милашки" Джекмана я мирно удаляюсь в тему поинтересней {в плане кино ✊ }
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
GoodFella 2 апреля 2015, 12:51
Мой первый фильм после отпуска. Очень понравился, я уж думал в 2011 ничего подобного не выйдет. Но не обошлось и без ложки дектя. В данном случае ложкой выступает наитупейшая игра актеров хозяйки и создателя Зевса, реально в наших сериалах порой лучше играют.

Цитата (Окошечко1, 08/10/2011 - 00:43:41):А ребёнку лет восьми - прокатит?

Думаю да, секса и прочего в фильме нет.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Всё хорошее про этот фильм уже сказали-что же добавить к восторгам и заниженным ожиданиям?

Ролик настолько не впечатлил,что даже возникли сомнения,стоит ли вообще идти на такой фильм в кино.Контраст оказался действительно необычным-чтобы так зацепило и протащило через весь фильм

на одном дыхании-это бывает нечасто,гораздо чаще-как раз наоборот✊



За контраст 10\10✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Был такой очень милый рассказ у Ричарда Матесона, Стальной человек... вот что мне данное кино напомнило, только там, в рассказе, все как обычно гораздо глубже, обидно, был бы отличный фильм, если б не ушли в "жвачку"✊ и сняли кино по рассказу, а не по фильму Изо всех сил ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Посмотрел и не разочаровался!!! в фильме есть все. Все что вы хотите видеть!

Игра актеров очень хорошая. только вот Джекман как мне показалось. еще не вырос из рассомахи!✊ . Слишком к нему прилип этот персонаж! . Но игра была на пределе его возможности. видно что старался!

Сюжет тоже очень порадовал. фильм и не затянут, как показалось когда шел на него 2 часа!!!

Всего в самый раз!

графика на очень высоком уровне! Такой восторг от спец эффектов получал,когда смотрел трансформеров 1!!! После фильма хотелось хлопать. как это было после просмотра трансформеров.

Задумка бокс и роботы очень понравилась! Финальный бой я так переживал, что хотелось самому выскачить и показать как надо делать✊ ✊

Все эмоции боя передали на 100%. Молодцы

10/10.

Советую всем!! можно посмотреть в кино, потом через 1 месяц и дома посмотреть!

И✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ArseniY 2 апреля 2015, 12:51
Отличный фильм, захватывал от начала и до конца, а в сценах с боями так вообще супер. Как и в большинстве америкосовских фильмов немалый упор на разруливание известных истин, в принципе это-то и не плохо, главное чтоб не затягивалось.

8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 08/10/2011 - 23:23:01):я смотрю в последнее время стало модно экранизировать Матэсона

и прости, пожалуйста, что тут от него осталось? ты рассказ то хоть читала сама?

2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 08/10/2011 - 23:58:30):А в принципе, в самом глобальном, можно прочитать библию и ап стену убиться ;)

очень "умное" замечание ....

я про рассказ к тому написала, что взяв идею этого рассказа, можно было бы сделать отличный драматический фильм, а не коктейль из очередных трансформеров с Изо всех сил, ну плюс кусок рассказа

вон из Посылки что налепили? жуть жуть жуть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 09/10/2011 - 03:06:02):я думал, что этот Атом по ходу проявит какие-нить сверхспособности



Вот-вот, вся интрига была в этом. А оказалось, что мега-развод.

С помощью "захвата образа" наделили роботов отчасти человеческой пластикой. И усиленно сбивали с мысли, что перед нами просто конкурс радиоуправляемых игрушек. Но это же не бокс. Это и поединками сложно назвать, это просто шоу.

И нет тут ничего общего с Изо всех сил. Там были реальные боль и нервы.

Спилберг, наверное, как никто знает, когда и на какую кнопку нажать, чтобы вызвать нужную эмоцию у зрителя. Шоу удалось, снимаю шляпу. 6/10



Зы: я за Бэя, у него железяки по-честному живые. И люди тоже.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 09/10/2011 - 19:15:01):Вполне естественно, что просто взяли саму идею робобоев и переработали и дополнили ее канвой совершенно другого сюжета.

ну вот... а я про что? и посылку тоже так исковеркали... добавлением абсолютно левых деталей, не знаю, может если бы я не читала, мне бы тоже понравилось, но увы...

имхо надо может надо было бы развить сюжет все же в сторону рассказа, но что-то мне подсказывает, что никто бы не стал тогда фильм смотреть✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 09/10/2011 - 13:29:53):А "отличный драматический фильм" вполне и получился. Относительно жанра, бюджета и задач, разумеется.

ну может я что-то не поняла, какие тут задачи были?

Цитата (Андрей133, 09/10/2011 - 13:29:53):Просто не считаю вторичность - грехом. Если вторичность грамотная, ессно:).

Ну у тебя логика прямо как у Дороти из "Авторского права" Спайдера Робинсона ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 09/10/2011 - 21:21:47):сюжет можно развить в сторону рассказа разве что только для короткометражки артхаусной.





ну хорошо, если полностью следовать рассказу, то да...

в общем после долгих раздумий, я поняла, что конкретно мне не понравилось, что убрали основную мысль рассказа: когда вместо своего робота на ринг выходит его хозяин, вот ежели бы это оставили, то может и фильм бы с моей точки зрения удался, а так я вот не поняла в чем его суть



Впрочем при экранизации Посылки основную мысль рассказа тоже слили, может для сегодняшних американцев это слишком?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 10/10/2011 - 09:54:42):ну и потеряли бы половину, если не больше, аудитории



ну я вот тоже уже пришла к этому выводу... грустно
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Jenechos 2 апреля 2015, 12:51
стоит идти, говорите? ну тогда сходим)))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (jagajaga, 12/10/2011 - 01:40:08):Посылка получилась куда более сложной и путаной, чем довольно прямолинейный и четко понятный оригинальный рассказ.



Скорее тут стоит вспомнить Я - Легенда. Вот упрощение так упрощение было. Такая глубокая книга и такой плоский бессмысленный фильм



С Я - Легенда согласна... переврали еще✊ ну с собакой✊



А вот из Посылки убрали основную драматическую мысль, вот я что имела ввиду, и приплели каких-то прищельцев и прочий бред, а суть то была вовсе не в том✊



Да сорри за офф-топ
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 12/10/2011 - 21:34:04):Не про это?



Про это. Рассказ Кнопка или нажмите кнопку (зависит от переводчика)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Демиург, 13/10/2011 - 10:35:52):ибо фильм просто шикарный





ну тогда рассказ тебе не понравится
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Розака 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Uzik, 13/10/2011 - 11:39:52):А можешь назвать фильм



ну раз уж мы ушли в офф-топ ✊ вот как ни странно, по моему мнению обычно либо фильм хуже книги, либо наоборот, а вот к балансу я так и не пришла
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм классный!Не знаю почему, но есть те кто не согласны с этим.Расслабьтесь ребята фильм хороший
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
tarabuka 2 апреля 2015, 12:51
Вот! И я об этом. Что характерно: чем большее впечатление произвела книга , тем больше шансов, что фильм не понравится(особенно это характерно для фантастики). Но бывают исключения. Для меня это - "Унесенные ветром":и книга и фильм одинаково хороши....



Так забудь немного о книге и наслаждайся просмотром или сиди дома с книжкой (без обид)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
piklic 2 апреля 2015, 12:51
фильм очень понравился. давно не испытывал столько позитива уходя из кинотеатра.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Враг 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Paul, 18/10/2011 - 02:20:25):К просмотру:



«Настоятельно рекомендуется»

Вот и я на такие же призывы повелся, посмотрел. Сожаление о напрасно потраченном времени. Все события в фильме очень предсказуемы, очередная штамповка.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
фильм для детей..я уже что-то похожее смотрела лет 10 назад ,тогда это было круто!!!.а сейчас.✊

хотя нет...мне понравился как робот танцевал...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
pretty_smile 2 апреля 2015, 12:51
Классный фильмец!)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
syasya2000qazqaz 2 апреля 2015, 12:51
Мама бронировать билеты не разрешила!!!✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Обожаю Хью Джекмана)))) а тут еще и фильм классный))) очень понравился, и сцены драк жедезяк смотрятся круто(а я вообще драки не люблю), и самое главное мораль в фильме есть.

Очень понравился!!! Смотреть всем!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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