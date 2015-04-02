Как Ричард Келли из коротенького рассказа Ричарда Мэтисона «Кнопка, кнопка» сделал почти двухчасовую мистическую эпопею под названием «Посылка», точно так же и Шон Леви превратил другой коротенький рассказ классика в многоходовую сказку странствий. Правда, если Келли просто очень сильно расширил и дополнил сюжет первоисточника, то Леви принципиально изменил его смысл. В этом отношении «Живая сталь» оказывается в одном ряду с переделкой «Загадочной…
возникает желание убить производителей Липтона, а так же тех, кто им продался...а Броснан с пакетиком это вообще удар ниже пояса - в таком возрасте с такой многосторонней карьерой рекламировать чай ✊
бабло в очередной раз победило здравый смысл...очень жаль, что Джекман переходит в разряд попкорна...я думал ниже уровня Россомахи - персонажа комиксов для детей он не опустится...ан нет...ну если он считает танцы с чаем - это мило, ему видней...
ps на семейное кино хожу раз в три года {только на проверенные и одобренные варианты}...и на это не тянет...
пойду повешусь, я опозорился ✊
для людей...кхм...приземленных сделаю пояснения...актер - профессия забавная...кто-то снимается в экранизациях литературной классики...кто-то в боевичках straight 2 dvd...а кто-то в экранизациях комиксов...ну и если у человека самой удачной вышла роль прыгающего экзоскелета с выдвижными когтями, но при этом в чем-нить посерьезней он не засверкал, то это, конечно, актер...вот только уровень его как раз для сьемок в рекламе чая ✊ вот почему меня задело участие там же Броснана, которого я ставлю уровнем повыше...впрочем Джекман помоложе мб еще и сыграет че-нить помимо россомах с ван-хелсингами к старости ✊ ...Вам еще че-нить пояснить, уважаемый, или уровень моей глупости, дремучести и прочего Вам не осилить? ✊
А как-же главная роль в фильме Фонтан?
это наверно единственное о чем спорить не буду...да, удачно...
Престиж - это фильм Бэйла и Кейна в основном, остальных можно было бы легко заменить кем угодно...
Видела Джекмана в театральной постановке. Хорош. И поет отлично, и танцует кстати тоже.
Разнообразно талантливый и харизматичный актер.
я мб немного отклонюсь от изначальной своей позиции, но не согласен ✊ отталкиваясь скажем от одного Эвкилибриума - да одинаковы...но у Бэйла даже если не брать феноменальное исполнение роли торчка в Бойце тупо больше удачных работ {я даже смогу, наверно, пальцы позагибать}, и он к моему удивлению способен на сюрпризы...а посмотрев к примеру Австралию, у меня напрочь отбилось желание смотреть на "эксперименты" Джекмана...лучше уж действительно россомаху - очень уж харизматичный сам комиксовый образ
ps и да Бэйл не снимался у Липтона ✊ - это главный терь аргумент
pps но раз в этом топике все такие фанаты "милашки" Джекмана я мирно удаляюсь в тему поинтересней {в плане кино ✊ }
Цитата (Окошечко1, 08/10/2011 - 00:43:41):А ребёнку лет восьми - прокатит?
Думаю да, секса и прочего в фильме нет.
Ролик настолько не впечатлил,что даже возникли сомнения,стоит ли вообще идти на такой фильм в кино.Контраст оказался действительно необычным-чтобы так зацепило и протащило через весь фильм
на одном дыхании-это бывает нечасто,гораздо чаще-как раз наоборот✊
За контраст 10\10✊
Игра актеров очень хорошая. только вот Джекман как мне показалось. еще не вырос из рассомахи!✊ . Слишком к нему прилип этот персонаж! . Но игра была на пределе его возможности. видно что старался!
Сюжет тоже очень порадовал. фильм и не затянут, как показалось когда шел на него 2 часа!!!
Всего в самый раз!
графика на очень высоком уровне! Такой восторг от спец эффектов получал,когда смотрел трансформеров 1!!! После фильма хотелось хлопать. как это было после просмотра трансформеров.
Задумка бокс и роботы очень понравилась! Финальный бой я так переживал, что хотелось самому выскачить и показать как надо делать✊ ✊
Все эмоции боя передали на 100%. Молодцы
10/10.
Советую всем!! можно посмотреть в кино, потом через 1 месяц и дома посмотреть!
И✊ ✊
8/10
и прости, пожалуйста, что тут от него осталось? ты рассказ то хоть читала сама?
✊
очень "умное" замечание ....
я про рассказ к тому написала, что взяв идею этого рассказа, можно было бы сделать отличный драматический фильм, а не коктейль из очередных трансформеров с Изо всех сил, ну плюс кусок рассказа
вон из Посылки что налепили? жуть жуть жуть✊
Вот-вот, вся интрига была в этом. А оказалось, что мега-развод.
С помощью "захвата образа" наделили роботов отчасти человеческой пластикой. И усиленно сбивали с мысли, что перед нами просто конкурс радиоуправляемых игрушек. Но это же не бокс. Это и поединками сложно назвать, это просто шоу.
И нет тут ничего общего с Изо всех сил. Там были реальные боль и нервы.
Спилберг, наверное, как никто знает, когда и на какую кнопку нажать, чтобы вызвать нужную эмоцию у зрителя. Шоу удалось, снимаю шляпу. 6/10
Зы: я за Бэя, у него железяки по-честному живые. И люди тоже.
ну вот... а я про что? и посылку тоже так исковеркали... добавлением абсолютно левых деталей, не знаю, может если бы я не читала, мне бы тоже понравилось, но увы...
имхо надо может надо было бы развить сюжет все же в сторону рассказа, но что-то мне подсказывает, что никто бы не стал тогда фильм смотреть✌️
ну может я что-то не поняла, какие тут задачи были?
Цитата (Андрей133, 09/10/2011 - 13:29:53):Просто не считаю вторичность - грехом. Если вторичность грамотная, ессно:).
Ну у тебя логика прямо как у Дороти из "Авторского права" Спайдера Робинсона ✊
ну хорошо, если полностью следовать рассказу, то да...
в общем после долгих раздумий, я поняла, что конкретно мне не понравилось, что убрали основную мысль рассказа: когда вместо своего робота на ринг выходит его хозяин, вот ежели бы это оставили, то может и фильм бы с моей точки зрения удался, а так я вот не поняла в чем его суть
✊
Впрочем при экранизации Посылки основную мысль рассказа тоже слили, может для сегодняшних американцев это слишком?
ну я вот тоже уже пришла к этому выводу... грустно
Скорее тут стоит вспомнить Я - Легенда. Вот упрощение так упрощение было. Такая глубокая книга и такой плоский бессмысленный фильм
С Я - Легенда согласна... переврали еще✊ ну с собакой✊
А вот из Посылки убрали основную драматическую мысль, вот я что имела ввиду, и приплели каких-то прищельцев и прочий бред, а суть то была вовсе не в том✊
Да сорри за офф-топ
Про это. Рассказ Кнопка или нажмите кнопку (зависит от переводчика)
✊
ну тогда рассказ тебе не понравится
ну раз уж мы ушли в офф-топ ✊ вот как ни странно, по моему мнению обычно либо фильм хуже книги, либо наоборот, а вот к балансу я так и не пришла
Так забудь немного о книге и наслаждайся просмотром или сиди дома с книжкой (без обид)
«Настоятельно рекомендуется»
Вот и я на такие же призывы повелся, посмотрел. Сожаление о напрасно потраченном времени. Все события в фильме очень предсказуемы, очередная штамповка.
хотя нет...мне понравился как робот танцевал...✊
Очень понравился!!! Смотреть всем!!!
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