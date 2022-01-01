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Джеймс Ребхорн
Джеймс Ребхорн
James Rebhorn
О персоне
Фильмография
Джеймс Ребхорн
James Rebhorn
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Дата рождения
1 сентября 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Филадельфия, Пенсильвания, США
Рост
191 см
Биография Джеймса Ребхорна
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Фильмография Джеймса Ребхорна
Дон МакКей
криминал, драма, триллер
2009, США
5.0
Американская интрижка
драма
2009, США
6.0
Бернард и Дорис
биография, комедия, драма
2006, США
6.0
Глава государства
комедия
2003, США
6.0
Плуто Нэш
боевик, комедия, фантастика
2002, США / Австралия
3.0
Вдали от рая
мелодрама
2002, Франция / США
4.0
Талантливый мистер Рипли
криминал, триллер, драма
1999, США
7.0
Игра
криминал, приключения, триллер
1997, США
8.0
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