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Фильмы похожие на «Гринч»
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Фильмы похожие на «Гринч»

Все 13 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Рождество кота Боба
Рождество кота Боба
7.0
семейный
2020, Великобритания
Крошечное Рождество
Крошечное Рождество
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4.0
комедия, семейный, фэнтези
2017, Канада
Три Гавкотера
Три Гавкотера
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3.0
семейный
2014, США
Волшебник Виплала
Волшебник Виплала
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6.0
приключения, семейный, фэнтези
2014, Нидерланды
Секретная служба Санта Клауса
Секретная служба Санта Клауса
7.0
анимация
2011, США / Великобритания
Когда Санта упал на Землю
Когда Санта упал на Землю
6.0
комедия, семейный, фэнтези
2011, Германия
В поисках Санта-Лапуса
В поисках Санта-Лапуса
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5.0
фэнтези, приключения, семейный
2010, Канада
Рождественская история
Рождественская история
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7.0
драма, фэнтези, анимация, семейный
2009, США
Полярный экспресс
Полярный экспресс
7.0
анимация, мюзикл, сказка, семейный
2004, США
Эльф
Эльф
6.0
комедия, семейный, сказка
2003, США
Гринч: похититель Рождества
Гринч: похититель Рождества
Смотреть за 1 рубль
6.0
фэнтези, комедия, семейный
2000, США / Германия
Рождественская сказка Маппетов
Рождественская сказка Маппетов
Смотреть за 1 рубль
7.0
семейный, сказка, комедия, мюзикл
1992, США
Все, что я хочу на Рождество
Все, что я хочу на Рождество
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, семейный, мелодрама
1991, США
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Лучшие фильмы и мультфильмы, похожие на «Гринч», вы найдете в новой праздничной подборке от Киноафиши. Веселые сказочные картины помогут увлекательно провести вечер в кругу семьи или друзей и создать по-настоящему новогоднее настроение. «Гринч» снят в 2018 году по сказке писателя Доктора Сьюза, это современный ремейк одноименной кинокомедии нулевых годов. Он повествует о странном зеленом человечке, которого из-за его необычной внешности не приняли в родном городке Ктотогороде. Разобидевшись на весь мир, на соседей и в особенности на обожаемый ими праздник Рождества, герой уходит жить в одиночестве в пещере. Компанию ему составляет только верный пес Макс. А в преддверии очередного Рождества Гринч придумывает коварный план мести. Эта история неизменно веселит взрослых и детей, одновременно заставляя их задуматься о силе любви и о своем отношении к ближним. Поклонники «Гринча» оценят и другие похожие на него картины.

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