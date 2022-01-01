Лучшие фильмы и мультфильмы, похожие на «Гринч», вы найдете в новой праздничной подборке от Киноафиши. Веселые сказочные картины помогут увлекательно провести вечер в кругу семьи или друзей и создать по-настоящему новогоднее настроение. «Гринч» снят в 2018 году по сказке писателя Доктора Сьюза, это современный ремейк одноименной кинокомедии нулевых годов. Он повествует о странном зеленом человечке, которого из-за его необычной внешности не приняли в родном городке Ктотогороде. Разобидевшись на весь мир, на соседей и в особенности на обожаемый ими праздник Рождества, герой уходит жить в одиночестве в пещере. Компанию ему составляет только верный пес Макс. А в преддверии очередного Рождества Гринч придумывает коварный план мести. Эта история неизменно веселит взрослых и детей, одновременно заставляя их задуматься о силе любви и о своем отношении к ближним. Поклонники «Гринча» оценят и другие похожие на него картины.